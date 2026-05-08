Encuestadoras alertan “golpe” a la democracia por retiro de GAD3 ad portas de elecciones: nueva ley afecta al sector

Colombia está a pocos días de elegir a su nuevo presidente, quien llegará a la Casa de Nariño para reemplazar a Gustavo Petro. Sin embargo, un nuevo panorama con las encuestas crea incertidumbre entre los votantes.
GAD3, una de las encuestadoras que participaba en el ejercicio, dio un paso al costado luego de la interpretación que realizó la Comisión Técnica sobre la ley de encuestas, advirtiendo que se debe “demostrar que cualquier ciudadano tuvo una probabilidad cierta y cuantificable de ser seleccionado para el estudio”.
En ese orden, GAD3 asegura que solo serían válidas las encuestas que se realicen en los domicilios presenciales, no incluyendo las telefónicas ni con otros métodos, pero alega que dicha exigencia es imposible de garantizar en investigaciones con seres humanos, y más cuando “se trata de analizar decisiones libres como la intención de voto”.
A su vez, menciona la situación de inseguridad que atraviesa el país, por lo que considera que la presencialidad es muy poco probable de aplicar y que sea aceptada por la población.
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Valora Analitik consultó con otras encuestadoras para conocer su punto de vista sobre la decisión de GAD3 y la interpretación que hace la Comisión, y a su vez contaron el riesgo para la democracia que deja este escenario tan cerca de la fecha de la primera vuelta, el 31 de mayo.
Guarumo se refirió al tema de la encuestadora, catalogándolo como “una decisión que preocupa”.
“El anuncio de GAD3 dejaría esto en manos de cuatro, y eso no es bueno. Yo creo que la pluralidad de información de diversos actores es muy importante, y lo que se ve es una señal de alerta”, explicó Víctor Muñoz, cofundador de Guarumo.
Por su parte, Andrei Román, CEO de AtlasIntel, expuso en X que “la ley es su aplicación arbitraria según intereses políticos y el intento de una comisión técnica de legislar sin tener atribuciones para ello”.
Sobre si seguirá o no, respondió: “AtlasIntel desarrolla estudios con metodologías diversas, desde encuestas digitales y telefónicas hasta encuestas presenciales. No existe una única manera de encuestar. Medir la realidad social siempre ha sido un desafío complejo y lo continuará siendo”.
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Al tiempo, Pablo Lemoine, presidente del Centro Nacional de Consultoría (CNC), se refirió: “Me parece desafortunado que GAD3 haya decidido no continuar haciendo encuestas para Colombia. Es un golpe para la democracia porque esta necesita datos e información, y las firmas encuestadoras son la única fuente de información que tienen ficha técnica”.
A su vez, defendió el método de las encuestas telefónicas. “Tienen un cubrimiento amplio, y dado que hoy en día el número de líneas telefónicas del país supera el número de personas, existe un alto acceso a los celulares. Las encuestas telefónicas permiten una cosa que es una mayor dispersión”.
Martín Orozco, gerente general de Invamer, dijo que la decisión de GAD3 es respetable. No obstante, considera que la ley no es necesaria. “Ya había una regulación antes de eso, y esa regulación era suficiente”.
Agregó que “la ley lo único que hace es enredar las cosas, porque desconoce que puede haber múltiples metodologías, y casi que enmarca a las encuestadoras en una sola. Eso no tiene sentido en el mundo de hoy”.
En otra explicación, afirmó que la ley tiene otros problemas. “Fue tramitada como ordinaria y no estatutaria. Al limitar el flujo de información está atentando contra un derecho fundamental que es el de ser informado por parte del ciudadano y el de informar. También pretende que todo el mundo haga las cosas iguales y que entregue los archivos de para las auditorías de la misma manera, pero cada empresa tiene sus propias formas de hacer las cosas. Es una ley excesiva”.
Otra alerta que lanzó fue: “Lo peor que puede pasar es que las firmas dejen de hacer encuestas porque si no el ciudadano queda a ciegas. Ojalá que la ley no nos lleve a salirnos de ese tipo de estudios”.
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En otra línea, un aspecto que le preocupa a Muñoz de Guarumo es la rapidez con la que va todo el proceso de la ley. “Preocupa que no hubo un periodo de transición ni adaptación. La ley salió en julio, la comisión fue creada entre noviembre y diciembre, y la reglamentación solo salió hasta febrero, pero su aplicación fue inmediata”.
Al ser consultado sobre si Guarumo dejará la actividad en el país, aseguró que van a continuar con las que faltan, es decir, la encuesta antes de la primera vuelta y la de la segunda, “pero ya hacia alcaldes y gobernadores el próximo año estamos haciendo la reflexión. Creo que en principio bajo este esquema solo haríamos hasta presidenciales”.
Sobre la intervención de la Corte Constitucional, espera que se pronuncie lo más pronto posible, aunque, por lo complejo del tema, “seguro esperarán primero salir del proceso electoral”.