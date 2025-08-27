Plataforma de ticketing y gestión de eventos ofrecerá más beneficios para sus usuarios

En un contexto donde Colombia cada vez es más tenido en cuenta para la realización de grandes espectáculos y eventos empresariales, la plataforma colombiana de ticketing y gestión de eventos, Hallos, reforzó su operación con una propuesta que va más allá de vender entradas; ahora, permite crear experiencias personalizadas, fidelizar audiencias y entender mejor al público en cada etapa del evento.
A diferencia de una tiquetera tradicional, la plataforma brinda a organizadores y marcas control total sobre sus eventos y audiencias. Desde la emisión de entradas como activos digitales respaldados por tecnología blockchain, hasta la posibilidad de acceder a datos propios, habilitar reventa segura y activar campañas de fidelización.
También: HBO Max anunció subida en los precios de todos sus planes: esto cuestan ahora
La propuesta permite enriquecer la experiencia del evento con beneficios diseñados a medida: saludos personalizados de artistas, contenido desbloqueable durante el show, artículos coleccionables o descuentos exclusivos para futuras ediciones. De esta forma, no solo se mejora la asistencia, sino que se fortalece el vínculo con el público y se abren nuevas oportunidades de ingreso y relación.
“Las entradas son solo el comienzo. Lo importante es lo que ocurre alrededor del evento: cómo se construyen comunidades, cómo se fortalecen los vínculos con la audiencia y cómo se convierten en relaciones que perduran más allá del día del show”, afirma Mauricio Castillo, CEO de Hallos.
Además de facilitar experiencias personalizadas para los asistentes, la plataforma integra funciones clave para los organizadores: automatización del control de aforo, activación de campañas de marketing, reventa segura de entradas y acceso a métricas en tiempo real.
De igual manera, su diseño permite que marcas y patrocinadores se conecten directamente con las audiencias, sin intermediarios ni pérdida de trazabilidad.
Recomendado: Bill Gates recomienda bajarle al uso del celular: ¿Qué sugiere hacer?
Durante lo que queda de 2025, Hallos abrirá una nueva ronda de inversión con el objetivo de consolidar su presencia en el país, acelerar su expansión en la región y avanzar hacia mercados como México, Brasil y el público hispano en Estados Unidos en California y Florida.
Con operaciones en Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, Puerto Rico y España, Hallos es una plataforma que ya puede ser utilizada en cualquier parte del mundo por organizadores y asistentes.
Según se conoció, la plataforma proyecta vender más de 200.000 entradas y alcanzar los 250.000 usuarios a cierre de 2026.