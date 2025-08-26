Últimas noticias de tecnología Estilo de vida

HBO Max anunció subida en los precios de todos sus planes: esto cuestan ahora

Los nuevos valores ya están vigentes para nuevos suscriptores.

Por: -
HBO Max
HBO Max. Foto: HBO Max.

La plataforma de streaming HBO Max anunció un ajuste en los precios de los planes mensuales y anuales en Colombia.

A partir del 26 de agosto de 2025, los precios de los paquetes se actualizarán. Los nuevos valores ya están vigentes para nuevos suscriptores, mientras que los actuales verán el ajuste reflejado en su próximo ciclo de facturación, a partir de la fecha mencionada.

Cabe mencionar que HBO Max es una plataforma global en la que se pueden encontrar las películas favoritas del público tras su estreno en salas de cine, docuseries impactantes basadas en la vida real, programación infantil muy entretenida, irreverente animación para adultos y campeonatos deportivos en vivo de gran relevancia, tanto de ligas locales como internacionales.

Los ajustes en los precios

Suscripción Mensual en hbomax.com

Plan Básico con anuncios: $22.900

Plan Estándar: $29.900

Plan Platino: $40.900

Suscripción Anual en hbomax.com (prepago)

Plan Básico con anuncios:  $224.900

Plan Estándar: $284.900

Plan Platino: $369.900

Suscripción Anual en hbomax.com (12 cuotas mensuales)

Plan Básico con anuncios:  $18.900

Plan Estándar: $23.900

Plan Platino: $30.900

HBO Max actualiza sus precios en Colombia. Foto: captura de pantalla.
HBO Max actualiza sus precios en Colombia. Foto: captura de pantalla.

Según indicó la compañía, los impuestos aplicables pueden variar de acuerdo con el lugar de residencia de cada usuario.

Para aquellos usuarios que cuenten con la oferta promocional del 50 % de descuento, este será aplicado al nuevo precio del plan estándar mensual, siempre y cuando la suscripción siga activa y cumplan con los términos y condiciones de esa promoción.

En el caso de los usuarios que se hayan suscripto a HBO Max utilizando otra oferta promocional, el precio actualizado se aplicará una vez finalizado el período de la promoción.

De igual manera, la compañía indicó que quienes estén suscriptos a HBO Max a través de otros proveedores pueden contactar a su proveedor para consultar sobre la actualización de precios.

