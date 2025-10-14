Hay más socios en Bayer, River y Boca que habitantes en 12 capitales de Colombia

El Bayern Múnich tiene la mayor cantidad de socios del mundo, con alrededor de 410.000 miembros registrados. Este número lo posiciona como el club deportivo más grande del planeta en términos de membresía, superando a clubes como el Benfica, que también se menciona como líder con la misma cifra según Transfermarkt.
El fenómeno de la afiliación masiva en los clubes de fútbol genera cifras que a veces trascienden el ámbito deportivo, alcanzando magnitudes que pueden llegar a competir con indicadores demográficos.
El número combinado de socios de solo tres de los clubes más grandes del mundo (Bayern Múnich, River Plate y Boca Juniors) asciende a 1.084.000 personas, una cantidad que supera la población total de al menos diez capitales y ciudades intermedias de Colombia.
El tercer y cuarto puesto lo ocupan los gigantes argentinos, River Plate y Boca Juniors, consolidando la primacía de Suramérica en este escalafón de fidelización. Específicamente, River Plate reporta 351.000 socios activos, mientras que su archirrival, Boca Juniors, registra 323.000 miembros. La suma de estos dos clubes argentinos alcanza los 674.000 socios, casi duplicando la base de afiliados del quinto clasificado.
La lista de los cinco primeros se completa con el Borussia Dortmund (Alemania), que se ubica en el quinto lugar con 218.000 afiliados, lo que demuestra que el umbral para ser parte de la élite de afiliación mundial supera ampliamente los 200.000 miembros.
En contraste con estas cifras, la gran mayoría de los 1.102 municipios colombianos, excluyendo las 16 ciudades más grandes que superan los 300.000 habitantes, mantienen una población total inferior a ese umbral.
De hecho, capitales departamentales como Popayán (343.011 habitantes), Sincelejo (314.233 habitantes) y Armenia (310.817 habitantes) son individualmente superadas por la masa societaria de un único club como el Bayern Múnich, un registro que dimensiona la capacidad de convocatoria del fútbol y la pasión desbordada que mueve.
Más de un millón de socios que superan la demografía colombiana
La suma total de los miembros del Bayern Múnich (410.000), River Plate (351.000) y Boca Juniors (323.000) resulta en un conglomerado de 1.084.000 afiliados. Este número de personas con vínculo económico directo con un club excede la población combinada de un grupo de diez capitales departamentales y ciudades importantes de Colombia.
Estas diez ciudades, que incluyen a Puerto Carreño (22.614), Mitú (34.886), Leticia (55.691), San José del Guaviare (64.930), San Andrés (62.249), Arauca (99.393), Quibdó (142.184), Florencia (177.946), Tunja (188.945) y Riohacha (226.715), suman un total de 1.075.553 habitantes.
El dato se amplifica al considerar la afiliación individual: el Bayern Múnich, con 410.000 socios, tiene una base de apoyo formal que supera la población total de Popayán, capital del Cauca (343.011) o de Neiva, capital del Huila (384.242).
Asimismo, los 351.000 socios de River Plate y los 323.000 de Boca Juniors rebasan la cantidad de habitantes de capitales como Armenia (310.817) y Riohacha (226.715) por separado.
El fenómeno de la afiliación masiva: ¿Cómo funciona el modelo de negocio del Bayern Múnich?
La paridad entre el Bayern Múnich y el Benfica, ambos con más de 400.000 miembros al inicio de 2025, refleja una tendencia de crecimiento constante en la fidelización de sus bases, un fenómeno que trasciende las fronteras geográficas.
En el caso del club alemán, este modelo de propiedad se ha citado como un ejemplo de éxito en la sostenibilidad financiera: la institución bávara ha mantenido un modelo económico que reportó ingresos por 854,2 millones de euros en su ejercicio fiscal más reciente, gran parte de ellos impulsados por su robusta base de afiliados.
Como dato curioso, con 400.000 socios, la base de miembros del Bayern Múnich supera más de cinco veces la capacidad total de aforo del Allianz Arena (aproximadamente 75.000 espectadores).
Recomendado: Esto cuesta hacerse socio del Real Madrid, Barcelona y Bayern Múnich: Precios y beneficios de las membresías
Pero la rivalidad por la masa societaria no es exclusiva de Europa. En Argentina, el Superclásico se extiende a esta medida: River Plate, con 351.000 socios, ha consolidado su posición por encima de Boca Juniors, que cuenta con 323.000.
Esta diferencia de 28.000 miembros entre los dos clubes más grandes de Suramérica refleja la intensidad de la competencia institucional por la fidelización de los hinchas, que se traduce en ingresos directos por cuotas y alta demanda de infraestructura.