Histórico exentrenador del fútbol colombiano quiere comprar al Deportivo Pereira

Deportivo Pereira atraviesa uno de los momentos financieros e institucionales más complejos de los últimos años. A finales de noviembre, el club quedó en el centro de la atención tras conocerse la posibilidad de una venta que permitiría aliviar deudas urgentes y garantizar su continuidad en el fútbol colombiano.
En paralelo, la situación legal del club avanzó por otra vía. Álvaro López Bedoya, accionista mayoritario del Pereira, solicitó acogerse a la ley de insolvencia empresarial. Este mecanismo congela temporalmente medidas como la pérdida del reconocimiento deportivo, mientras se ordenan las finanzas y se define un plan de pagos con los acreedores. La figura ha sido utilizada en otros sectores empresariales del país y, en el fútbol, se ha convertido en una herramienta para ganar tiempo.
La urgencia financiera no es menor. Pereira necesita recursos para cumplir con obligaciones laborales, estructurar su nómina y definir cuerpo técnico para la temporada 2026. Aunque el club mantendrá su lugar en la Liga BetPlay y no será desafiliado de la Dimayor, la falta de claridad administrativa pone en riesgo su competitividad deportiva.
En ese contexto apareció un nuevo nombre. Luis Augusto ‘Chiqui’ García, exentrenador de la Selección Colombia y técnico multicampeón en el FPC, confirmó que existe un interés real por adquirir la mayoría accionaria del club junto a un grupo inversor. La información fue revelada por El VBar de Caracol Radio y ratificada por el propio García en diálogo con ese medio.
Luis Augusto ‘Chiqui’ García confirma interés en comprar al Pereira
García explicó que el acercamiento no es reciente y que se ha explorado la posibilidad de compra con empresarios nacionales e internacionales. Según el ‘Chiqui’, el principal obstáculo no es el valor del club, sino el tamaño y la urgencia de las deudas acumuladas. En sus palabras, el Pereira necesita liquidez inmediata más que una negociación prolongada.
El exentrenador detalló que el grupo con el que trabaja ha tenido conversaciones con un fondo internacional, similar al que adquirió al Deportivo Cali. En ese caso, el club ‘azucarero’ recurrió a capital externo para estabilizar sus finanzas, una comparación que muestra el tipo de modelo que podría replicarse en Pereira si la operación avanza.
García también aclaró su rol como intermediario en la negociación y fue enfático en que, aun si él no termina vinculado directamente, la venta del club “se va a dar”. La afirmación refleja la presión económica que enfrenta la institución y la necesidad de un cambio en su estructura de propiedad.
Por ahora, el club tiene asegurada su presencia en la Liga BetPlay 2026. Sin embargo, su futuro inmediato depende de la velocidad del proceso de insolvencia y de que la eventual venta se concrete. El interés existe, las deudas están sobre la mesa y el tiempo juega en contra.