Gigante energético Hitachi Energy invertirá US$80 millones en esta región de Colombia 

La creciente demanda global de electrificación y el avance de la transición energética están impulsando nuevas inversiones industriales en América Latina, y Colombia vuelve a posicionarse como un punto estratégico para la fabricación de infraestructura clave del sistema eléctrico, con proyectos que buscan fortalecer la capacidad productiva regional y responder a la expansión de energías renovables y nuevas industrias intensivas en consumo energético.
Dentro de ese panorama, el gigante tecnológico del sector energético Hitachi Energy anunció una nueva inversión en el país que apunta a ampliar su capacidad de producción de equipos esenciales para el funcionamiento de las redes eléctricas.
Lea también: Megaproyecto con inversión de US$120 millones promete generar miles de empleos en Antioquia
La compañía confirmó que destinará US$80 millones para expandir su planta de transformadores en Dosquebradas, Risaralda, una instalación que desde hace décadas forma parte del ecosistema industrial del país y que ahora será modernizada para responder al crecimiento de la demanda internacional de este tipo de tecnología.
La inversión hace parte de un plan regional más amplio que alcanza US$150 millones para América Latina, recursos que también se destinarán a proyectos en Brasil.
Detalles de la millonaria inversión de Hitachi Energy en Risaralda
La expansión anunciada busca aumentar la capacidad de fabricación de transformadores de potencia, equipos esenciales para el transporte eficiente de electricidad en redes de transmisión y distribución.
Según explicó la compañía, el objetivo es responder al aumento sostenido de la demanda global derivado de múltiples tendencias tecnológicas y energéticas.
“La demanda de transformadores crece más rápido que nunca. Con estas inversiones ampliamos nuestra presencia y capacidad para apoyar los planes de electrificación de nuestros clientes, reducir tiempos de entrega y ofrecer tecnologías avanzadas y sostenibles”, afirmó Alexandre Malveiro, Hub South America Manager, Business Unit Transformers de Hitachi Energy.
El ejecutivo agregó que la compañía busca responder tanto a necesidades inmediatas de infraestructura como a objetivos energéticos de largo plazo. “Al trabajar de cerca con ellos, atendemos necesidades inmediatas y objetivos a largo plazo, reforzando nuestro rol en la era de la electricidad”, señaló.
La fábrica de transformadores de Dosquebradas tiene una trayectoria de varias décadas dentro de la industria energética del país. Construida en 1963, esta instalación se ha convertido en un centro de producción clave que abastece mercados internacionales.
Desde allí se exportan soluciones tecnológicas a distintos países de América y Europa, lo que convierte a la planta en un nodo relevante dentro de la red global de manufactura de Hitachi Energy.
La inversión anunciada permitirá una modernización integral de la infraestructura industrial. Entre los cambios previstos se encuentran nuevas áreas de fabricación y almacenamiento, incorporación de maquinaria avanzada, automatización de procesos y optimización logística.
El proyecto también contempla la adquisición de nuevos terrenos que permitirán futuras expansiones productivas.
Luis Francisco Flores, Head of North LATAM de Hitachi Energy, destacó el papel que cumple Colombia dentro de la estrategia regional de la compañía.
“Esta expansión consolidará el liderazgo regional de Dosquebradas, fortalecerá nuestras capacidades, desde talento y gestión de proyectos hasta una cadena de suministro más avanzada, y aportará de manera tangible a la transición energética de la región”, señaló.
La ampliación de la planta generará alrededor de 150 empleos directos y cerca de 500 empleos indirectos, lo que contribuirá al dinamismo económico del departamento de Risaralda y su área de influencia.
Puede interesarle: El nuevo proyecto de vivienda de lujo para adultos mayores que llega a Bogotá
Este tipo de inversiones se produce en un momento en el que varios países buscan ampliar su infraestructura eléctrica para sostener la transición energética y el crecimiento de nuevas industrias tecnológicas.
La estrategia regional también incluye inversiones en Brasil
La inversión en Colombia forma parte de una estrategia regional más amplia. En Brasil, Hitachi Energy destinará US$70 millones adicionales para fortalecer su capacidad productiva en las plantas de Pindamonhangaba y Guarulhos, en el estado de São Paulo.
Estos recursos se suman a una inversión previamente anunciada de US$200 millones para el desarrollo de infraestructura industrial en ese país.
Según la compañía, estas inversiones permitirán aumentar significativamente la capacidad de producción y reforzar la seguridad energética regional.
Se espera que la expansión incremente la capacidad productiva en aproximadamente 50 %, elevando la superficie total construida a cerca de 48.300 metros cuadrados.
Las plantas brasileñas atenderán tanto la demanda interna como proyectos internacionales, exportando transformadores hacia mercados como Norteamérica, Europa y Medio Oriente.
También puede leer: El premio que acaba de recibir Colombia y que puede traer más vuelos y turistas
“El dinámico y creciente mercado energético de Brasil, reconocido globalmente por su liderazgo en energías renovables y capacidad de innovación, sigue generando oportunidades para soluciones de infraestructura avanzadas”, afirmó Glauco Freitas, Country Managing Director de Hitachi Energy en Brasil.