El premio que acaba de recibir Colombia y que puede traer más vuelos y turistas 

El turismo en Colombia atraviesa uno de sus mejores momentos en décadas. Con cifras récord de visitantes internacionales, mayor conectividad aérea y un creciente interés global por el país, el sector se consolida como uno de los motores económicos más dinámicos.
En ese contexto, un nuevo reconocimiento internacional otorgado a Colombia podría convertirse en un impulso adicional para atraer más aerolíneas y vuelos, abrir rutas y aumentar el flujo de viajeros en los próximos años.
De acuerdo con datos del sector turístico, el país superó en 2025 los seis millones de turistas internacionales, de acuerdo con datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), consolidando una tendencia de crecimiento sostenido tras la pandemia y posicionándose como uno de los destinos con mayor expansión en América Latina.
Este crecimiento también se refleja en el impacto económico. El ingreso de divisas por turismo alcanzó US$11.166 millones, lo que ha llevado a que esta actividad se consolide como uno de los principales generadores de ingresos para la economía colombiana, incluso superando sectores tradicionales como el café y el carbón.
A nivel territorial, ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena siguen concentrando gran parte de la llegada de visitantes extranjeros. Solo la capital del país registró más de 14 millones de visitantes en 2025, de los cuales cerca de 1,9 millones fueron turistas internacionales, lo que confirma su papel como principal puerta de entrada al país.
El premio que recibió Colombia en la industria aérea
En medio de este escenario de expansión, Colombia fue reconocida en Routes Americas 2026, uno de los encuentros más relevantes para el desarrollo de rutas aéreas en el continente.
Durante el evento, realizado en Río de Janeiro, Brasil, el país fue elegido como ganador en la categoría “Destination”, un galardón que es otorgado por aerolíneas y expertos en planificación de redes de transporte aéreo.
Este premio destaca el trabajo que realizan los destinos para atraer nuevas rutas y fortalecer la conectividad internacional, un aspecto clave para el crecimiento del turismo y la competitividad de las economías.
Según explicó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, el reconocimiento tiene un valor especial porque proviene directamente de la industria aérea: “Este premio es una validación de que Colombia es hoy un destino potente y rentable para las aerolíneas de todo el planeta. Ganar esta categoría nos llena de orgullo porque son las mismas empresas aéreas las que votan por nosotros, reconociendo que tenemos una estrategia seria y coordinada”.
El reconocimiento no llega en un momento aislado. En los últimos años Colombia ha desarrollado una estrategia para ampliar su conectividad aérea y atraer nuevas operaciones internacionales.
Entre agosto de 2022 y febrero de 2026, el país logró la apertura de 82 nuevas rutas internacionales, un avance que ha permitido fortalecer la conexión con mercados clave.
En ese mismo periodo también comenzaron a operar nuevas aerolíneas que conectan a Colombia con destinos estratégicos, entre ellas Emirates, Edelweiss, World2Fly y GOL, ampliando las opciones para viajeros que llegan desde Europa, Medio Oriente y América.
Además, durante el encuentro Routes Americas, la delegación colombiana sostuvo reuniones estratégicas con 19 aerolíneas y aeropuertos internacionales, en las que se identificaron oportunidades para seguir ampliando la red de conexiones.
Como resultado preliminar, se detectaron 19 posibilidades para abrir nuevas rutas internacionales y 14 oportunidades para aumentar frecuencias en rutas existentes, lo que podría traducirse en una mayor oferta de vuelos hacia el país.
El crecimiento del turismo también está respaldado por la expansión de la capacidad aérea internacional.
En 2025, Colombia alcanzó la mayor capacidad aérea internacional de su historia, con más de 1.600 frecuencias y cerca de 300.000 sillas disponibles en una semana típica para vuelos internacionales.
Este crecimiento ha sido impulsado por una tasa anual compuesta superior al 7 % desde 2022, lo que evidencia la aceleración de la conectividad del país con el mundo.
A comienzos de 2026, el país mantiene una red sólida de transporte aéreo con 30 aerolíneas activas que conectan a Colombia con 30 países y 56 destinos internacionales, consolidando su posición como un hub regional en América Latina.
Nuevas rutas que ya se preparan en Colombia
El calendario de expansión aérea para este año ya incluye varios anuncios relevantes para el mercado turístico.
Entre las rutas confirmadas se encuentran nuevas conexiones entre Toronto y Medellín, así como vuelos entre Ciudad de México y Cartagena, y entre Ciudad de México y Medellín.
También se prevén nuevas rutas desde Aruba hacia Bucaramanga y conexiones directas entre Madrid y Cartagena, que ampliarán el acceso de turistas europeos y del Caribe hacia destinos colombianos.