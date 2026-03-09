La jornada electoral del 8 de marzo dejó una de las votaciones más llamativas de la política reciente en Bogotá. Daniel Felipe Briceño Montes, abogado especialista en Derecho Público de la Universidad Externado y conocido por su trabajo de veeduría en contratación pública, logró cerca de 262.104 votos a la Cámara de Representantes, de acuerdo con resultados de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Con esa cifra, Briceño se convirtió en la votación individual más alta de la capital, solo superada por la lista cerrada del Pacto Histórico a la Cámara, que obtuvo el 32,21 % de los votos, equivalentes a 915.473 sufragios.
En un mensaje difundido tras conocerse los resultados, el ahora congresista electo agradeció el respaldo de sus seguidores al afirmar que alcanzó “más de 260.000 votos en Bogotá”, lo que lo posiciona como “el congresista más votado de Colombia en toda la elección”.
Su campaña se apalancó en gran medida en su visibilidad en redes sociales y en su perfil de veedor del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), donde ganó notoriedad como ‘Mr. Secop’. Sin embargo, más allá del discurso de control político, algunas de las propuestas que ha planteado recientemente han captado la atención de un segmento amplio de ciudadanos: los conductores.
Entre ellas destacan dos ideas que prometen cambios directos en la movilidad urbana y en los costos asociados al uso de vehículos: modificar el sistema de cobro del SOAT para permitir descuentos acumulables de hasta 50 % y eliminar el actual esquema de patios y grúas para vehículos inmovilizados en Bogotá.
El cambio al SOAT que plantea Daniel Briceño
Uno de los puntos que el congresista electo ha planteado es transformar la forma en que se calcula el valor del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Actualmente, este seguro es obligatorio para todos los vehículos que circulan en el país y su función es garantizar la atención médica inmediata a víctimas de accidentes de tránsito, cubriendo gastos hospitalarios, medicamentos, incapacidades y servicios funerarios.
Las tarifas del SOAT son fijadas por la Superintendencia Financiera de Colombia y dependen del tipo de vehículo, su cilindraje y el nivel de riesgo. Por ejemplo, para 2026 una motocicleta de más de 200 c.c. puede pagar alrededor de $761.500, mientras otras categorías tienen valores diferenciados.
En su planteamiento, Briceño propone introducir un esquema similar al de los seguros voluntarios de vehículos, donde el comportamiento del conductor impacte directamente el precio del seguro.
En entrevista con Blu Radio, explicó:“Propusimos a la ciudad cambiar la forma en cómo se cobra el SOAT. El SOAT se cobra de forma injusta hoy en el país. Si usted nunca se accidentó, si usted nunca es un mal conductor, usted al siguiente año vuelve a pagar lo mismo”.
Según detalló, la idea es implementar un descuento progresivo para conductores sin accidentes: “Aquí hay que ayudar a la gente que hace las cosas bien. Usted ha recibido un descuento del 15 % sobre el SOAT si usted no se accidenta de más, tal y como pasa en los seguros todo riesgo, acumulable hasta un 50 %. La gente que no se accidenta no tiene por qué estar pagando el SOAT completo”.
El tema del SOAT es un tema problemático para el país: solo alrededor del 39 % de las motocicletas tienen SOAT vigente, lo que implica que el sistema público de salud deba cubrir cada año entre $80.000 millones y $215.000 millones por atención a lesionados sin póliza.
En ese contexto, la propuesta de descuentos para buenos conductores abriría un debate complejo: por un lado podría incentivar la formalidad y el cumplimiento; por otro, el sistema de seguro obligatorio se diseñó como un mecanismo solidario donde el riesgo se distribuye entre todos los conductores.
Eliminar patios y grúas: una reforma a la inmovilización de vehículos
La segunda propuesta que Briceño ha puesto sobre la mesa apunta a uno de los puntos más controvertidos de la movilidad en Bogotá: la inmovilización de vehículos mediante grúas y su traslado a patios distritales.
En la capital, cuando un conductor comete ciertas infracciones —como circular sin SOAT vigente o estacionar en lugares prohibidos— las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, trasladarlo en grúa y llevarlo a patios donde permanece hasta que el propietario pague multas, costos de grúa y parqueadero.
El propio Briceño cuestionó este sistema: “Le propusimos a Bogotá eliminar el sistema de patios y grúas, ese que le inmovilizan hoy a usted que es un problema tanto para la gente, pero también para la ciudad”.
El exconcejal afirmó que el modelo actual genera costos elevados y problemas logísticos para el Distrito. “Hoy Bogotá tiene 10.000 vehículos abandonados y lo que queremos es avanzar hacia una inmovilización inteligente”.
Su propuesta consiste en que, en lugar de trasladar el vehículo a patios, el conductor pueda llevarlo a su casa y cumplir allí una restricción de movilidad por un periodo determinado.
“A la gente la sancionan por cometer su infracción, pero esa infracción se hace con restricciones a la movilidad de su vehículo. Usted se lo lleva para la casa, ya no lo llevan a un patio a que se lo rayen, sino que le hará una inmovilización de 10, 12 días”, explicó Briceño, al precisar que quien no cumpla con la inmovilización en su casa, se expondrá a sanciones económicas más drásticas.
El planteamiento busca atacar un problema estructural: el costo acumulado de las inmovilizaciones. Cuando un vehículo es llevado a patios, el propietario debe pagar la multa de tránsito, el servicio de grúa y los días de parqueadero, lo que puede elevar significativamente el valor total antes de poder recuperarlo.
Además, en grandes ciudades como Bogotá el sistema ha generado controversias por la acumulación de vehículos abandonados, congestión en patios y los costos administrativos asociados a su gestión.
Las dos propuestas —reformar el esquema del SOAT y eliminar el modelo de patios y grúas— apuntan a temas que afectan directamente a millones de conductores en el país, en especial en una ciudad donde el parque automotor sigue creciendo y donde la motocicleta ha ganado terreno como medio de transporte.