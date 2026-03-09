La jornada electoral del 8 de marzo en Colombia dejó varios mensajes políticos más allá de la definición de nuevas mayorías en el Congreso. Además de elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030, los ciudadanos participaron en tres consultas interpartidistas que definieron candidatos presidenciales para las elecciones del próximo 31 de mayo.
Con el cierre de las mesas de votación a las 4:00 p. m., la Registraduría Nacional del Estado Civil inició el proceso de preconteo que permitió conocer las primeras tendencias de la noche. Según los datos consolidados del organismo electoral, participaron 8.308.423 votantes, equivalentes al 20,12 % del censo electoral para estas consultas.
Los resultados preliminares también dejaron un dato que llamó la atención del análisis político: los votos nulos alcanzaron 657.901 sufragios (7,91 %), superando la votación individual de varios candidatos de alto perfil en las consultas presidenciales. En contraste, los votos válidos sumaron 7.072.078 (85,11 %) y los votos no marcados llegaron a 578.444 (6,96 %).
Tres consultas para definir candidaturas presidenciales
Durante la jornada electoral se realizaron tres consultas políticas para escoger aspirantes a la Presidencia de la República.
La primera fue la Consulta de las Soluciones: Salud, Seguridad y Educación, que reunió a dos aspirantes. Allí, Claudia López Hernández resultó vencedora con 574.670 votos (8,12 %) frente a Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez, quien obtuvo 44.035 votos (0,62 %). Con este resultado, López se convirtió en la candidata presidencial de ese bloque político.
La segunda fue La Gran Consulta por Colombia, que concentró buena parte del interés electoral por el número de aspirantes y su relevancia política. En esta consulta, Paloma Valencia se impuso con 3.236.286 votos (45,76 %). En segundo lugar quedó el exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo, con 1.255.510 votos (17,75 %).
Más atrás se ubicaron Juan Manuel Galán con 327.765 votos (4,63 %) y Juan Carlos Pinzón con 297.646 votos (4,20 %). También participaron Vicky Dávila, quien obtuvo 238.045 votos (3,36 %); Enrique Peñalosa con 162.534 votos (2,29 %); Aníbal Gaviria con 149.091 votos (2,10 %); David Andrés Luna con 115.229 votos (1,62 %); y Mauricio Cárdenas con 75.289 votos (1,06 %).
La tercera consulta fue Frente por la vida, donde resultó ganador Roy Leonardo Barreras Montealegre con 257.037 votos (3,63 %), seguido por Daniel Quintero Calle, quien obtuvo 227.379 votos (3,21 %). También participaron Edison Lucio Torres Moreno, Martha Viviana Bernal Amaya y Héctor Elías Pineda Salazar, con votaciones menores.
El peso de los votos nulos vs. figuras políticas de las consultas
Uno de los elementos que más llamó la atención de los resultados preliminares fue el volumen de votos nulos, que llegó a 657.901 sufragios.
Esta cifra superó ampliamente la votación individual de varios aspirantes de alto reconocimiento nacional. Por ejemplo, fue mayor que los votos obtenidos por Vicky Dávila (238.045), Roy Barreras (257.037), Daniel Quintero (227.379) o Juan Manuel Galán (327.765). También superó a candidatos como Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, Aníbal Gaviria, David Luna y Mauricio Cárdenas.
Incluso en la consulta donde ganó Claudia López, los votos nulos estuvieron por encima de la votación de su contendor Leonardo Huerta, lo que evidencia un comportamiento electoral que también refleja inconformidad o confusión entre parte del electorado.
En términos comparativos, los votos nulos representaron casi ocho de cada cien votos depositados en las consultas, una proporción relevante dentro de un proceso en el que participaron poco más de ocho millones de ciudadanos.
Más allá de los ganadores de cada consulta, los resultados de la jornada dejaron pistas importantes sobre la configuración del escenario político rumbo a la primera vuelta presidencial.
Por un lado, Paloma Valencia consolidó un liderazgo claro dentro de la Gran Consulta por Colombia, al obtener una votación cercana a los tres millones de sufragios. A su vez, el desempeño de Juan Daniel Oviedo, quien superó el millón de votos, lo posiciona como una figura relevante dentro de ese bloque político.
En el otro extremo del espectro, Claudia López logró imponerse en la Consulta de las Soluciones, lo que formaliza su candidatura presidencial. Sin embargo, el volumen de votos obtenido en su consulta fue significativamente menor frente a otras dinámicas electorales de la jornada.
En paralelo, el resultado de la consulta del Frente por la Vida dejó a Roy Barreras como candidato presidencial de ese sector, aunque con una votación más limitada frente a las otras consultas.
Con las consultas ya definidas, el panorama político entra ahora en una nueva fase: la consolidación de candidaturas y eventuales alianzas de cara a la primera vuelta presidencial prevista para el 31 de mayo de 2026.