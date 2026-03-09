La jornada electoral del 8 de marzo marcó el primer gran pulso político del calendario democrático colombiano rumbo a 2026. Además de definir la composición del Congreso y perfilar candidaturas presidenciales mediante consultas interpartidistas, las votaciones dejaron una batalla particularmente reñida: la disputa por la curul de la Cámara de Representantes destinada a los colombianos en el exterior.
Este escaño, que representa a millones de connacionales que viven fuera del país, se convirtió en uno de los más competidos del proceso electoral. Con el avance del escrutinio y más del 98 % de las mesas reportadas, el resultado preliminar muestra un escenario de estrecha diferencia entre el Centro Democrático y el movimiento Pacto Histórico, lo que ha intensificado el debate político y la atención sobre esta circunscripción especial.
Las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 definieron la conformación del Congreso para el periodo 2026-2030. Ese mismo día también se realizaron consultas interpartidistas para escoger candidatos presidenciales, lo que convirtió la jornada en uno de los hitos iniciales del calendario electoral nacional.
La Registraduría Nacional habilitó la votación tanto en territorio nacional como en el exterior. En el caso de los colombianos residentes fuera del país, la jornada se extendió entre el 2 y el 8 de marzo para facilitar la participación desde distintas zonas horarias y países.
Según datos oficiales, más de 1,25 millones de colombianos estaban habilitados para votar en el exterior, distribuidos en 253 puestos de votación en 67 países, con mesas instaladas en embajadas y consulados.
Este segmento del electorado ha adquirido cada vez mayor relevancia. La Cancillería y la Registraduría han señalado que el censo electoral en el exterior ha crecido en los últimos años debido al aumento del registro consular y a herramientas digitales para inscribir la cédula.
En ese contexto, la curul internacional se vuelve clave para canalizar la representación política de una diáspora que supera los cinco millones de colombianos en el mundo.
Cómo funciona la curul de colombianos en el exterior
La Cámara de Representantes cuenta con una circunscripción internacional, mediante la cual los colombianos que viven fuera del país eligen a un representante específico que lleve al Congreso las problemáticas de la diáspora.
Esta curul fue creada precisamente para garantizar la participación política de quienes residen fuera del territorio nacional, permitiendo que puedan votar desde consulados y embajadas.
El representante elegido debe enfocarse en asuntos como:
- derechos laborales y migratorios de los colombianos en el exterior
- trámites consulares y servicios del Estado
- políticas de retorno
- protección de comunidades migrantes
En elecciones anteriores, la participación en esta circunscripción ha sido relativamente baja frente al número de habilitados. Por ejemplo, en 2022 votaron cerca de 121.685 colombianos en el exterior, equivalente a 13,39 % del censo electoral habilitado para esa circunscripción.
Sin embargo, el aumento del censo electoral y el creciente interés político han convertido esta curul en un espacio cada vez más competitivo entre las principales fuerzas del país.
La disputa entre Centro Democrático y Pacto Histórico
En las elecciones de 2026, el escrutinio preliminar dejó una diferencia mínima entre las principales fuerzas que aspiraban a esta representación.
De acuerdo con el boletín de resultados con 98,22 % de mesas informadas, el Centro Democrático registra 58.814 votos (26,72 %), mientras que el Movimiento Político Pacto Histórico alcanza 50.142 votos (22,78 %) en la circunscripción internacional.
En ese contexto, el senador electo por el Centro Democrático, Andrés Forero, celebró el resultado preliminar y señaló en redes sociales:
“¡Con el 98,22 % de las mesas escrutadas y una diferencia a favor de 8.672 votos ya podemos celebrar que @CeDemocratico le arrebató a @PactoHistorico la curul de Representante a la Cámara en el exterior!”, escribió Forero en sus redes sociales.
El pronunciamiento refleja la lectura política que hace ese sector sobre el resultado parcial: un cambio de control en una curul que había estado en manos de sectores cercanos al oficialismo.
No obstante, como ocurre en procesos electorales con diferencias estrechas, el resultado definitivo dependerá del avance completo del escrutinio y de posibles reclamaciones ante las autoridades electorales.
Aunque se trata de una sola curul dentro de la Cámara de Representantes, su importancia política supera su peso numérico.
En primer lugar, simboliza el respaldo electoral de la diáspora colombiana, un electorado cada vez más numeroso y organizado en países como Estados Unidos, España y Chile.
En segundo lugar, la disputa entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico refleja el pulso más amplio entre las principales corrientes ideológicas del país, que buscan consolidar apoyos también fuera del territorio nacional.
De cara a las próximas elecciones presidenciales del 31 de mayo, el comportamiento electoral de esta comunidad —que supera el millón de votantes habilitados— podría seguir ganando peso en la definición del rumbo político del país.