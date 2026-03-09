Abelardo de la Espriella apoyaría a Paloma Valencia en una segunda vuelta: “El objetivo es derrotar a Cepeda”

Abelardo de la Espriella, quien aparece como uno de los favoritos en la carrera por la Presidencia de Colombia, dejó en claro cuál es su postura para lo que pueda pasar con una eventual segunda vuelta.
El candidato de la extrema derecha, quien ha mencionado estar completamente en contra del gobierno Petro y su posible sucesor, Iván Cepeda, aseguró que se barajan las posibilidades, pero el objetivo número uno es darle un vuelco político al país.
Abelardo de la Espriella aseveró que, en ese sentido, en una eventual segunda vuelta, en la que él no pueda estar, apoyará decididamente la candidatura de Paloma Valencia.
Lo anterior, explicó, pues el objetivo número uno es “derrotar a Iván Cepeda”, quien en algunas mediciones incluso tiene algunas probabilidades de alcanzar la mayoría necesaria en una primera vuelta.
¿Cómo se daría una alianza entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella?
Según De la Espriella, hay una agenda política, económica y social que, desde su propuesta, se parece sustancialmente a lo que podría darse con Valencia en la Casa de Nariño.
Agregó el abogado que, revisando los recientes resultados de la consulta del centro derecha y lo que proyectan algunas encuestadoras, «entre Paloma y yo tenemos los votos suficientes para derrotar a Cepeda», dijo en entrevista con Blu Radio.
De momento, la definición de los apoyos a las dos candidaturas estará también a la espera de lo que pueda pasar con las fórmulas vicepresidenciales. Oviedo, una de las opciones como fórmula de Valencia, ha sido crítico de la postura de Abelardo de la Espriella.