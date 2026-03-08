Paloma Valencia superó a Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán y Juan Carlos Pinzón, algunos de los más perfilados en la Gran Consulta por Colombia, y será la candidata por la centro derecha, que tiene el apoyo de buena parte del aparato político del país.
Su candidatura llega con un apoyo clave en medio de las mediciones, el del expresidente Álvaro Uribe, quien también ha mostrado alguna suerte de alianza con Abelardo de la Espriella.
Luego de haberse informado el 56,79 % de las mesas escrutadas con corte a las 5:54 p.m, Paloma Valencia es virtualmente ganadora de su consulta con 1.718.280 votos, lo que representa el 56,56 % de los sufragios. En segundo lugar se ubica Juan Daniel Oviedo con 622.644 apoyos, equivalentes a 20,49 %.
Además, a esta hora, la Gran Consulta por Colombia supera los tres millones de votos.
Principales hitos políticos de Paloma Valencia
- Senado 2014-2018: Elegida mediante lista cerrada
- Senado 2018-2022: Obtuvo la segunda votación más alta de su partido con un apoyo significativo en regiones como Antioquia y el suroccidente del país
- Senado 2022-2026: Ratificó su curul con una votación que la mantuvo entre las líderes de la bancada uribista, siendo actualmente senadora activa
Las más recientes encuestas muestran que Valencia tiene una intención de voto de entre el 7,8 % y el 10 %, bastante más lejos de figuras como Iván Cepeda (quien lidera con el 37,1 %) y Abelardo de la Espriella (18,9 %).