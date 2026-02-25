Iván Cepeda, Claudia López y Paloma Valencia ganan intención de voto, Abelardo se mantiene, Fajardo cae

Un reciente sondeo de opinión de la firma Invamer, contratado por Noticias Caracol y Blu Radio, evidenció movimientos en el panorama político colombiano de cara a las próximas elecciones presidenciales. El estudio fue realizado entre el 11 y el 22 de febrero y recogió la opinión de 2.375 personas en 148 municipios del país. Además de medir la intención de voto, la encuesta indagó por la aprobación del presidente, el estado de ánimo de la ciudadanía y la percepción frente a distintas instituciones.
¿Cuál es la intención de voto de los colombianos?
Ante la pregunta: “Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría?”, los resultados evidencian un escenario liderado por sectores de izquierda. Iván Cepeda encabeza la intención de voto con 37,1 %, cifra superior al 31,9 % registrado en la medición de noviembre, lo que representa un incremento de más de cinco puntos porcentuales.
En segundo lugar se ubica Abelardo de la Espriella, con 18,9 %, un resultado similar al obtenido en noviembre, cuando alcanzó 18,2 %, lo que indica estabilidad en su nivel de apoyo.
Claudia López ocupa la tercera posición con 11,7 %, mostrando un crecimiento significativo frente al 4,1 % reportado en la encuesta anterior. Por su parte, Paloma Valencia registra 10 %, un aumento considerable si se compara con el 1,1 % que tenía en noviembre.
Más atrás aparece Sergio Fajardo con 6,6 %, lo que representa una disminución frente al 8,5 % obtenido en la medición previa.
Los datos reflejan una ventaja significativa del senador Iván Cepeda frente a sus competidores, con una diferencia de más de 18 puntos porcentuales respecto al segundo aspirante en intención de voto. Este resultado sugiere una consolidación de su figura en el espectro político actual, aunque el margen podría modificarse a medida que avance la campaña y se definan alianzas.
¿Cómo serían los escenarios de segunda vuelta?
La encuesta también proyectó posibles escenarios en una eventual segunda vuelta presidencial. En un enfrentamiento entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, el primero obtendría 59,4 %, frente a 37,4 % del segundo. Si la contienda fuera entre Cepeda y Sergio Fajardo, el senador alcanzaría 53,9 %, mientras que Fajardo llegaría a 42,8 %.
En un escenario distinto, sin Cepeda en competencia, Abelardo de la Espriella obtendría 47,1 % frente a 46,4 % de Sergio Fajardo, lo que evidencia un empate técnico dentro del margen de error. Finalmente, en una eventual disputa entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, el primero registraría 65,2 %, frente a 30,7 % de la senadora.
Los resultados muestran una ventaja amplia de Cepeda en los distintos escenarios planteados, así como una competencia más ajustada entre otros aspirantes. Estas cifras ofrecen una fotografía del momento político actual, aunque el comportamiento del electorado podría variar conforme avance el calendario electoral y se consoliden las candidaturas.
Descargue aquí el informe completo de la encuesta Invamer
