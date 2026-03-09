Nadia Blel del Caribe y Daniel Briceño se convierten en los más votados en Colombia; otras figuras políticas se quedan por fuera

La senadora conservadora Nadia Blel Scaff repetirá curul y, según el preconteo, se perfila como la congresista más votada del país en una lista abierta para el Senado.
Blel, una de las herederas políticas del clan de su padre, el exsenador Vicente Blel Saad, volverá al Capitolio con una votación cercana a los 170.000 votos, una cifra similar a la que obtuvo en 2022 cuando alcanzó el Senado con cerca de 165 mil sufragios.
La dirigente inició su carrera política como concejal liberal de Cartagena entre 2001 y 2003 y con los años consolidó una estructura electoral fuerte en la Costa Caribe. En 2024 fue elegida presidenta del Partido Conservador Colombiano, cargo al que renunció en diciembre de 2025 y en el que fue reemplazada por Efraín Cepeda.
Durante el actual periodo legislativo, Blel se convirtió en una de las voces más visibles de la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Desde la Comisión Séptima del Senado fue una de las figuras clave en el hundimiento de la reforma a la salud impulsada por el Ejecutivo. Entre sus principales banderas ha insistido en fortalecer la seguridad.
Los otros senadores más votados
Detrás de Blel aparecen varios congresistas con votaciones altas dentro de sus partidos. El liberal Lidio García se ubica entre los primeros lugares con más de 160.000 votos, seguido por el senador Jota Pe Hernández, de Alianza Verde, quien supera los 150 mil sufragios.
También destaca la votación de la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, que supera los 130 mil votos y consolida su posición dentro de esa colectividad.
En el listado de los congresistas más votados también aparecen nombres como Yessid Pulgar, Wadith Manzur, Wilmer Carrillo y Carlos Garcés, todos con votaciones superiores a los 120 mil sufragios, según el preconteo con más del 96 % de mesas informadas.
Los más votados a la Cámara
En la Cámara de Representantes, el candidato más votado hasta ahora es Daniel Briceño, cabeza de lista por Bogotá del Centro Democrático.
El exconcejal obtuvo 261.699 votos, una cifra comparable con la de varios senadores electos. Con ese resultado se alista para posesionarse como representante a la Cámara el próximo 20 de julio, consolidando una de las votaciones más altas en la circunscripción de Bogotá.
Los ‘quemados’ de la jornada
La jornada electoral también dejó varias derrotas relevantes de figuras políticas que buscaban llegar o regresar al Congreso.
Entre los candidatos que no lograron asegurar curul aparecen el exsenador Roy Barreras y Juan Carlos Quintero, ambos del movimiento Frente por la Vida.
También quedaron por fuera dirigentes como Ángelino Garzón, de En Marcha; Jorge Enrique Robledo, de Dignidad; Sandra Ramírez, del partido Comunes y Lina Maria Garrido de Cambio Radical.
A la lista se suman Íngrid Betancourt, de Partido Oxígeno; Miguel Polo Polo, por la circunscripción afro; Katherine Miranda y Inti Asprilla, de Alianza Verde; además de Alejandro Gaviria, quien aspiraba por el Partido Liberal Colombiano.
Los resultados oficiales serán confirmados tras el escrutinio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero el preconteo ya dibuja el nuevo mapa político del Congreso que se instalará el 20 de julio de 2026.