Estas motos tendrán que pagar menos por SOAT en Colombia este año

El gobierno oficializó los incrementos en el precio del SOAT en Colombia, incluyendo a las motos que, dependiendo de su cilindraje, deben asumir mayores o menores pagos.
Adicionalmente, también se tienen en cuenta una serie de cambios clave con base en los porcentajes de incremento, así como la aplicación de una serie de descuentos dependiendo también del tipo de vehículo que se tenga.
Hay que tener en cuenta que el precio del SOAT en Colombia ha sido objeto de una serie de importantes modificaciones, sobre todo para las motos de más bajo cilindraje, con miras a que cumplan con la obligación y resten presión al sistema de salud.
De acuerdo con la normativa vigente, las motos que mantienen las tarifas más bajas son las que están en la categoría de «Tarifa Diferencial» (es el descuento del 50 % que el Gobierno mantiene para ciertos vehículos). Estas son:
- Ciclomotores: Es la categoría más económica de todas
- Motos de menos de 100 c.c.: Ideales para movilidad urbana básica
- Motos entre 100 c.c. y 200 c.c.: El segmento más popular en el país (ej. Pulsar, Apache, NKD, etc.).
¿Qué tanto sube el SOAT en Colombia para estas motos?
De acuerdo con lo dado a conocer por el Gobierno, los precios para las motos sufrieron un alza del 5,17 % debido a su mayor índice de siniestralidad, dato que igual está por debajo de la cifra de inflación.
Recuerda la normativa vigente que las motos de más de 200 c.c. no tienen el beneficio del 50 % de descuento, considerando que son vehículos de personas con mayor poder adquisitivo.
Incrementos del SOAT por categoría para 2026:
- Ciclomotores:
Precio 2026: $124.100
Incremento: Subió $5.900 respecto al 2025
- Motos de menos de 100 c.c.:
Precio 2026: $256.200
Incremento: Subió $12.500 respecto al 2025
- Motos entre 100 c.c. y 200 c.c.:
Precio 2026: $343.300
Incremento: Subió $16.700 respecto al 2025
- Motos de más de 200 c.c.:
Precio 2026: $761.400
Incremento: Subió $2.800 respecto al 2025
- Motocarros, Tricimotos y Cuadriciclos:
Precio 2026: $386.900
Incremento: Subió $18.800 respecto al 2025
Finalmente, sobre el precio del SOAT en Colombia, aunque el salario mínimo para 2026 repuntó un 23 % (llegando a $1.750.905), el SOAT se ajusta en proporción con la UVT.