Conductores de estos vehículos tendrán alivio al bolsillo: Costo del SOAT no supera los $125.000 en 2026

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) constituye uno de los requisitos esenciales que deben cumplir todos los conductores en Colombia para circular de manera legal por las vías del país. Este seguro no solo garantiza el cumplimiento de la normatividad vigente, sino que también cumple una función social clave, al cubrir los gastos médicos y de atención de las víctimas involucradas en accidentes de tránsito, independientemente de quién resulte responsable del siniestro.
Con la llegada de 2026, las tarifas del SOAT experimentaron ajustes que han generado expectativa entre propietarios de vehículos particulares, motociclistas y usuarios de otras categorías. Ante este panorama, la Superintendencia Financiera de Colombia dio a conocer los valores oficiales que regirán durante el año, aclarando los criterios técnicos y estadísticos que sustentan cada tarifa. Aunque en términos generales se registraron incrementos en varios tipos de vehículos, especialmente en motocicletas de mayor cilindraje, una categoría específica se mantiene como la de menor costo dentro del segmento de vehículos de dos ruedas.
Se trata de los ciclomotores, vehículos cuyo cilindraje no supera los 50 centímetros cúbicos, pero que, por sus características de velocidad y potencia, están obligados a contar con el SOAT. Aunque en ocasiones estos automotores son percibidos como de bajo riesgo, las autoridades han reiterado que su circulación en la vía pública implica la posibilidad de accidentes, razón por la cual deben cumplir con la misma exigencia legal que el resto de los vehículos automotores.
¿Cuánto pagará de SOAT los ciclomotores en 2026?
Para 2026, la tarifa del SOAT para los ciclomotores fue fijada en $124.100 pesos. Este valor incluye no solo la prima del seguro, sino también el aporte obligatorio al sistema de salud, recursos que son administrados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). De esta manera, el pago del SOAT continúa siendo un mecanismo fundamental para garantizar la sostenibilidad financiera de la atención médica derivada de accidentes de tránsito en el país.
Recomendado: Se acaba el SOAT en Colombia para estos vehículos
Desde la Superintendencia Financiera se explicó que el menor costo del SOAT para los ciclomotores responde a un análisis técnico basado en los niveles de accidentalidad y siniestralidad registrados en años anteriores. De acuerdo con las cifras oficiales, este tipo de vehículo presenta una frecuencia de accidentes inferior a la de otras motocicletas, lo que se traduce en menores costos asociados a la atención de víctimas. Este comportamiento permite justificar una tarifa más baja, sin comprometer la cobertura ni la estabilidad del sistema.
No obstante, las autoridades han sido enfáticas en señalar que el valor del SOAT no depende únicamente del cilindraje o del tipo de vehículo, sino también de variables como el historial de accidentes, la gravedad de las lesiones atendidas y los costos médicos que estas generan. En ese sentido, el seguro refleja un equilibrio entre el riesgo que representa cada categoría y la necesidad de garantizar recursos suficientes para responder de manera oportuna a las emergencias viales.
Cabe recordar que durante 2025 la venta de motocicletas en Colombia registró un crecimiento cercano al 35 %, fenómeno que incrementó de forma considerable la presión sobre el sistema del SOAT. El aumento del parque automotor de dos ruedas trajo consigo un mayor número de accidentes y reclamaciones, lo que obligó a las autoridades a revisar y ajustar las tarifas para asegurar la viabilidad financiera del seguro obligatorio.