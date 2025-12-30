Estos son los incrementos que tendrá el SOAT para 2026: se reportó crecimiento en vehículos asegurados en 2025

La Superintendencia Financiera de Colombia ajustó las tarifas máximas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que regirán en 2026.
La entidad señaló que las tarifas máximas aplicables a las categorías con rango diferencial por riesgo definidas en el Decreto 2497 de 2022, modificado por el Decreto 2312 de 2023, se deben ajustar con base en la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, 5,17 % para 2026.
Vale recordar que en esta categoría de rango especial entran los vehículos como: ciclomotor, motos de hasta 200 cc, motocarros tricimotos y cuadriciclos, motocarros de cinco pasajeros, autos de negocios (camperos y camionetas que prestan servicio público de cinco ocupantes), taxis y microbuses urbanos, servicio público urbano, buses y busetas y vehículos de servicio público intermunicipal.
Estos vehículos, de acuerdo con la normatividad actual, tienen una tarifa diferencial de cerca de 50 % del valor de este seguro.
Dijo la SuperFinanciera que, para las demás categorías, que representan el 50 % del parque automotor, y de acuerdo con la revisión periódica que realiza esta entidad para determinar las condiciones técnicas y financieras de la operación del SOAT, las tarifas se incrementan aproximadamente en 0,38 %.
Determinantes de la tarifa máxima
El análisis realizado por la Superintendencia Financiera, con base en la información disponible reportada por las compañías de seguros permite concluir que:
Parque automotor asegurado. En el último año aumentó 7 % al pasar de 9,9 millones a 10,6 millones de pólizas expedidas aproximadamente. Este incremento se dio principalmente en categorías de vehículos que muestran las mayores tasas de siniestralidad.
Frecuencia (número de personas afectadas en accidentes de tránsito por cada 100 pólizas de SOAT vigentes en el año). Este rubro presentó una disminución de 1,1 %, pasando de 9,3 % en 2024 a 8,2 % en 2025.
Severidad de los siniestros (costo promedio por víctima). Aumentó en cerca de $179.000, al pasar de $2,6 millones en 2024 a $2,8 millones en 2025.
Siniestralidad general del SOAT (porción de la prima devengada por las aseguradoras que se usa para la atención de víctimas de accidentes de tránsito): este factor arrojó una disminución de 4,9 % entre 2024 y 2025.
