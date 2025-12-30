¿Quiénes quedan por fuera del aumento del salario mínimo en 2026 en Colombia?

El Gobierno de Colombia anunció un histórico aumento del salario mínimo para 2026, con un incremento de 23,7 % que llevará este ingreso vital —sumando auxilio de transporte— a cerca de $2 millones mensuales a partir del 1 de enero de 2026.
Este ajuste, fijado por decreto por el presidente Gustavo Petro tras el fracaso de la mesa de concertación entre centrales obreras y empresarios, representa una de las mayores alzas de las últimas décadas.
Sin embargo, no todos los trabajadores en Colombia verán reflejado este aumento en sus ingresos, porque el salario mínimo legal funciona como un piso de protección salarial, y su aplicación está delimitada por la legislación laboral vigente.
Grupos de trabajadores que no reciben el aumento automáticamente
Con base en lo anterior, estos son los principales grupos que quedan por fuera del reajuste del salario mínimo para 2026:
· Trabajadores que ganan más del salario mínimo
Aquellos empleados cuyo sueldo ya supera el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) no reciben automáticamente el aumento. La ley no obliga a que los salarios superiores al mínimo se ajusten con el incremento decretado; cualquier aumento dependerá de negociaciones directas entre empleadores y trabajadores o de acuerdos contractuales específicos.
· Contratos de prestación de servicios
Las personas vinculadas mediante contratos civiles o de prestación de servicios, que no configuran una relación laboral, no están sujetos al aumento del salario mínimo. En estos casos, las remuneraciones se pactan libremente cuando se negocia la prestación del servicio, y cualquier reajuste depende de lo acordado entre las partes al renovar o renegociar el contrato.
· Trabajadores independientes sin contrato laboral
Quienes trabajan en la economía informal o como independientes sin un contrato laboral formal tampoco reciben el aumento directo. El salario mínimo sirve como referencia económica, pero no genera un derecho exigible para ajustar sus ingresos en ausencia de un contrato laboral formal.
· Modalidades laborales especiales que no están atadas al SMLMV
Existen vinculación laboral con cláusulas específicas —por ejemplo, salarios integrales o pactos donde el aumento depende de desempeño, productividad o inflación— en los que prevalece lo acordado contractual o legalmente, y no necesariamente implica un ajuste automático por el incremento al mínimo.
Otros efectos por el aumento
Aunque el aumento del salario mínimo 2026 es obligatorio solo para ciertos trabajadores, su efecto puede tener impactos indirectos en varios grupos. Por ejemplo:
En trabajadores independientes que cotizan a seguridad social sobre ingresos equivalentes al mínimo, el aumento puede traducirse en una mayor base de cotización y, por ende, en mayores costos de afiliación, lo que ha sido señalado por analistas como un desafío para los independientes.
Para empresas que tienen convenios colectivos o pactos internos de ajuste salarial, el aumento puede disparar cláusulas de revisión salarial que afecten otros rangos salariales más altos, dependiendo de los acuerdos internos.