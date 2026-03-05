El costo oculto de comprar el carro de $4 millones que le llega a la puerta de su casa 

El mercado de vehículos eléctricos en Colombia atraviesa un momento de crecimiento acelerado. La transición hacia tecnologías más limpias, los incentivos tributarios y el interés de consumidores por alternativas de movilidad más económicas han impulsado una expansión notable del sector.
Las cifras lo confirman. De acuerdo con el informe anual de Fenalco y la ANDI, con base en registros del RUNT, entre enero y diciembre de 2025 se matricularon 19.724 vehículos eléctricos nuevos en Colombia, lo que representó un crecimiento de 115 % frente a 2024.
El aumento de la demanda ha ampliado el abanico de modelos disponibles, desde vehículos de alta gama hasta propuestas extremadamente económicas que han comenzado a viralizarse en redes sociales.
Una de las más comentadas recientemente es un pequeño automóvil eléctrico fabricado en China que se puede comprar por internet y recibir en casa como si se tratara de cualquier otro producto adquirido en línea.
El carro eléctrico chino que se volvió viral en redes
El vehículo que ha captado la atención de usuarios en redes sociales es el denominado “jeep eléctrico” de ChangLi, un pequeño automóvil urbano producido por uno de los mayores fabricantes de triciclos eléctricos en China.
La compañía comercializa sus modelos tanto en su página oficial como a través de plataformas de comercio internacional. De hecho, una de las formas más populares de adquirirlo es mediante Alibaba, una de las mayores plataformas globales de comercio electrónico para importaciones mayoristas.
En esa plataforma el vehículo puede encontrarse por cerca de US$1.100, aunque si se compran varias unidades el precio puede bajar incluso hasta US$990 por unidad.
Con una tasa de cambio cercana a $3.760 por dólar, esos valores equivaldrían aproximadamente a $4,13 millones y $3,72 millones de pesos colombianos, respectivamente.
El modelo se despacha aproximadamente un mes después de realizada la compra, en un proceso similar al de cualquier pedido internacional.
Quienes quieran revisar el vehículo directamente pueden verlo en este enlace.
Qué características tiene este pequeño vehículo eléctrico
Aunque su precio base es llamativamente bajo, el vehículo está diseñado para trayectos cortos y movilidad urbana básica.
Según las especificaciones del fabricante, el modelo:
- alcanza una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora
- tiene una autonomía aproximada de 50 kilómetros por carga
- puede recargarse en cualquier enchufe doméstico
En cuanto a dimensiones, mide aproximadamente 2.400 mm de largo, 1.200 mm de ancho y 1.620 mm de alto, con capacidad para cuatro personas.
También incluye algunos elementos de equipamiento como rines de aluminio, reversa, frenos de disco, focos, suspensión, calefactores, enfriadores y techo corredizo, características poco comunes para vehículos en ese rango de precio.
Sin embargo, el valor que aparece en internet no refleja el costo real que tendría traer este tipo de vehículo a Colombia.
El costo real de traer este carro a Colombia
Cuando se suman los gastos asociados a transporte, nacionalización e impuestos, el precio final puede multiplicarse varias veces frente al valor anunciado.
Una estimación de costos logísticos para importar este vehículo incluiría:
- Precio del vehículo: US$960
- Flete marítimo: US$700
- Licencias y nacionalización: US$1.500
- IVA del 5 %: US$83
- Comisión logística: US$648,6
Con estos valores, el costo total para tener el vehículo en Colombia llegaría a cerca de US$3.891,6.
Con la tasa de cambio actual cercana a $3.760 por dólar, esto equivaldría aproximadamente a $14,6 millones de pesos colombianos.
Uno de los rubros más relevantes dentro de esta estructura son las licencias y procesos de nacionalización, que por sí solos pueden alcanzar US$1.500.
Esto significa que, aunque el vehículo puede comprarse por cerca de $4 millones en internet, el precio real para tenerlo importado y listo en el país puede ser más de tres veces mayor.
El caso del pequeño “jeep eléctrico” de ChangLi es un ejemplo claro de cómo un producto que parece extremadamente barato en línea puede terminar costando mucho más cuando se suman todos los gastos necesarios para tenerlo legalmente en Colombia.