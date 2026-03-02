Evitar trancones en la Autopista Norte de Bogotá: importante obra está a un paso de ser entregada 

La Autopista Norte es, sin discusión, uno de los corredores más congestionados de Bogotá. En horas pico, el tramo entre la calle 170 y la 193 puede convertirse en un cuello de botella donde confluyen vehículos particulares, buses intermunicipales, carga y flota troncal de TransMilenio.
Los ‘maletines’ que reducen carriles desde hace meses han sido parte del paisaje diario para miles de conductores que ingresan o salen de la ciudad hacia municipios como Chía y Cajicá.
Ese panorama podría empezar a cambiar en las próximas semanas. Las obras de ampliación de las estaciones de TransMilenio Calle 187 y Terminal, ubicadas sobre la Autopista Norte, alcanzan un avance del 95,54 % y están próximas a su entrega definitiva, según confirmó el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
El proyecto, conocido como Grupo 5, beneficiará a más de 162.000 personas de las localidades de Usaquén y Suba, además de la población flotante que usa este corredor estratégico para actividades laborales, académicas y comerciales.
Habilitación de carriles: impacto inmediato en el tráfico mixto en la Autopista Norte
Uno de los efectos más visibles será el levantamiento de los maletines que hoy aíslan dos kilómetros de carriles mixtos —un kilómetro por el costado oriental y otro por el occidental— y que han sido señalados por conductores como uno de los factores que profundizan la congestión.
“La buena noticia para los bogotanos y las bogotanas es que muy pronto vamos a levantar estos maletines que tenemos en este sector, que alcanzan los 2 kilómetros; 1 kilómetro por el costado oriental y 1 kilómetro por el costado occidental; en pocos días le vamos a devolver ese carril a los carros particulares, al tráfico mixto. Además, vamos a trabajar con todas las entidades para lograr, por supuesto, habilitar y mejorar los retornos acá en la 193”, afirmó el director del IDU, Orlando Molano.
La devolución de esos carriles al tráfico general puede aliviar un tramo que concentra alto flujo vehicular, especialmente en las franjas de 6:00 a 9:00 a. m. y de 4:30 a 8:00 p. m., cuando la Autopista Norte registra picos sostenidos de congestión.
Más capacidad para TransMilenio en un punto crítico
La intervención no solo tiene impacto en el tráfico mixto. El objetivo estructural del proyecto es ampliar la capacidad de las estaciones Calle 187 y Terminal ante el aumento de pasajeros en el sistema.
La estación Calle 187 ya alcanza el 98 % de avance y la estación Terminal el 96 %. La obra incluye:
- Construcción de dos vagones nuevos por estación (cuatro en total).
- Seis pasarelas de conexión.
- Ampliación de vagones existentes.
- Nuevas estructuras de 60 metros de largo por 5 metros de ancho en cada sentido.
“Hicimos nuevas estaciones y, además, se ampliaron los vagones; construimos nuevos vagones de 60 metros de largo por 5 metros de ancho en cada uno de los sentidos. Esto va a mejorar la movilidad, la seguridad, la experiencia de los usuarios, pero sobre todo la calidad de vida de los bogotanos y las bogotanas”, explicó Molano.
Actualmente, los trabajos se concentran en pavimentación de carriles exclusivos, traslado de redes e instalación de acabados en los nuevos vagones, antes de la entrega a TransMilenio.
Conexión con otras obras estratégicas: el caso de la avenida 68
El avance en la Autopista Norte se suma a otras intervenciones que buscan redistribuir carga vehicular en el norte de la ciudad. Un ejemplo es el paso deprimido de la calle 100 con avenida Suba, parte del grupo 8 del proyecto de la avenida 68, que ya alcanza un 69 % de avance.
Este deprimido será exclusivo para TransMilenio y permitirá conectar la futura troncal de la avenida 68 con la troncal de la avenida Suba, mejorando la eficiencia operacional del sistema.
El proyecto completo de la avenida 68 registra un avance del 77,04 % al 23 de febrero de 2026 y constituye uno de los ejes estructurantes de la movilidad en la capital.