IAG, grupo al que pertenece Iberia, firmó una alianza con el proveedor mundial de internet por satélite desarrollado por SpaceX, Starlink, y esto beneficiará a los viajeros.
Gracias a este acuerdo, Iberia contará con un servicio de WiFi de alta velocidad en todos sus vuelos, tanto de largo como de corto radio. El servicio será gratuito para todos los clientes (turista, turista premium y business).
La iniciativa comenzará a implementarse en 2026 y permitirá a los clientes de Iberia disfrutar a bordo de una experiencia de conexión similar a la de sus hogares, esto porque la aerolínea podrá tener acceso a internet de alta velocidad en cualquier lugar del planeta, incluso en zonas sin cobertura como los polos.
Lo que garantiza que quienes viajen por Iberia puedan mantenerse conectados durante todo el vuelo, sin importar la ruta o el destino.
La tecnología Starlink, basada en la conectividad de miles de satélites en órbita baja, ofrecerá velocidades de descarga de hasta 450 Mbps y de subida de hasta 70 Mbps, lo que permitirá acceder a plataformas de entretenimiento en streaming, trabajar en la nube, jugar en línea y otras posibilidades.
Por otro lado, en línea con su estrategia, Iberia destinará una parte importante de los 6.000 millones de euros de inversión contemplada en el Plan de Vuelo 2030 a iniciativas que impulsan la digitalización, la inteligencia artificial y la creación de la Ciudad Iberia, un centro de innovación aeronáutica de vanguardia.