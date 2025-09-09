Importante estación de TransMilenio en la AV Caracas estará cerrada por construcción del Metro de Bogotá

De acuerdo con información de la Alcaldía, el acceso sur de la Estación Temporal Calle 34 de TransMilenio, ubicada en la avenida Caracas, tendrá cierre total durante dos fines de semana de septiembre de 2025 y de lunes a viernes será parcial de 10:00 p. m. a 4:30 a. m., debido al avance de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá.
En ese sentido, durante este periodo, los usuarios deberán ingresar únicamente por el costado norte, sobre la calle 32.
Por su parte, los servicios troncales continuarán funcionando con normalidad en los dos vagones de esta estación. Los cierres se deben a trabajos de la viga lanzadora del Metro, ubicada en la calle 31, que permitirá continuar con la construcción del viaducto elevado en sentido sur – norte.
“De manera articulada con el Consorcio Metro Línea 1 coordinamos las actividades de construcción que coinciden con nuestra operación. Los cierres serán nocturnos y durante un fin de semana, con el fin de impactar el servicio lo menos posible, el ingreso será por el costado norte en esta etapa y mantendrán los servicios troncales programados en esta estación. Agradecemos a la ciudadanía por su comprensión”, afirmó Jaime Monroy, director BRT de TransMilenio.
Cronograma de cierres programados de la estación temporal Calle 34
- Sábados y domingos: cierre total del acceso sur durante las 24 horas. Del 12 al 15 de septiembre y del 19 al 22 de septiembre de 2025. Dos fines de semana.
- Lunes a viernes: de 10:00 p. m. a 4:30 a. m., a partir del 15 de septiembre. Los trabajos se realizarán en la parte alta externa de la estación, por lo que se requiere delimitar el área de intervención. Estás labores se llevarán a cabo en horarios de baja demanda para evitar mayores afectaciones en la operación del Sistema.
- Servicios troncales habilitados en la estación: B18, B27, H20, H27, L18, Ruta Fácil 6, A60-F61- C19-F19, B23-K23 y D20.
Finalmente, la información sobre esta novedad podrá ser consultada ingresando a través de este enlace.