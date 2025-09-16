Impuestos en Colombia

Pago de importante impuesto en Bogotá está próximo a vencer

La Secretaría de Hacienda alertó por el pago de un importante impuesto en Bogotá que está próximo a vencer

Impuesto predial en Bogotá tendría ete cambio .Foto: toamda de Freepik

Un importante impuesto en Bogotá está a punto de vencer su plazo para declarar y pagar, informó la Secretaría de Hacienda de la alcaldía.

De acuerdo con la entidad, todos los agentes retenedores del impuesto de Industria y Comercio (ICA) deben cumplir con la retención correspondiente al cuarto bimestre del año gravable 2025 (julio y agosto).

Megaobra del puente de la calle 26 con Caracas
Foto: Empresa Metro de Bogotá

El plazo para cumplir con el proceso de este impuesto en Bogotá vence el 19 de septiembre de 2025. Después de esta fecha, se aplicarán sanciones por extemporaneidad e intereses moratorios.

Hay que recordar que la retención del ICA es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de Industria y Comercio, mediante el cual ciertos agentes autorizados deben descontar el valor del tributo en las transacciones comerciales gravadas.

¿Quiénes son agentes retenedores del impuesto en Bogotá al ICA?  

  • Entidades de derecho público
  • Quienes se encuentren catalogados como grandes contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
  • Agentes designados mediante la Resolución DDI-000305 del 16 de enero de 2020, expedida por la Dirección Distrital de Impuestos
  • Intermediarios o terceros que intervengan en operaciones económicas sujetas a retención, según el reglamento
Expertos advirtieron que estos impuestos podrían provocar una fuga de capitales. Foto: Freepik (www.freepik.es)

Las obligaciones de un agente de retención del ICA

  • Año gravable y ciudad donde se practicó la retención
  • Nombre o razón social y NIT del retenedor
  • Dirección del agente retenedor
  • Nombre o razón social y NIT de la persona o entidad a quien se le practicó la retención
  • Monto total y concepto del pago sujeto a retención
  • Concepto y cuantía de la retención efectuada
  • Firma del pagador o agente retenedor
Imagen: Secretaría de Movilidad de Bogotá

Para efectuar el pago de este impuesto en Bogotá, los contribuyentes pueden hacerlo tras ingresar a la opción ICA-ReteICA, acceder a la Oficina Virtual, liquidar el impuesto, presentar la declaración y pagar en línea.

