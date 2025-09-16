Pago de importante impuesto en Bogotá está próximo a vencer

Un importante impuesto en Bogotá está a punto de vencer su plazo para declarar y pagar, informó la Secretaría de Hacienda de la alcaldía.
De acuerdo con la entidad, todos los agentes retenedores del impuesto de Industria y Comercio (ICA) deben cumplir con la retención correspondiente al cuarto bimestre del año gravable 2025 (julio y agosto).
El plazo para cumplir con el proceso de este impuesto en Bogotá vence el 19 de septiembre de 2025. Después de esta fecha, se aplicarán sanciones por extemporaneidad e intereses moratorios.
Hay que recordar que la retención del ICA es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de Industria y Comercio, mediante el cual ciertos agentes autorizados deben descontar el valor del tributo en las transacciones comerciales gravadas.
¿Quiénes son agentes retenedores del impuesto en Bogotá al ICA?
- Entidades de derecho público
- Quienes se encuentren catalogados como grandes contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
- Agentes designados mediante la Resolución DDI-000305 del 16 de enero de 2020, expedida por la Dirección Distrital de Impuestos
- Intermediarios o terceros que intervengan en operaciones económicas sujetas a retención, según el reglamento
Las obligaciones de un agente de retención del ICA
- Año gravable y ciudad donde se practicó la retención
- Nombre o razón social y NIT del retenedor
- Dirección del agente retenedor
- Nombre o razón social y NIT de la persona o entidad a quien se le practicó la retención
- Monto total y concepto del pago sujeto a retención
- Concepto y cuantía de la retención efectuada
- Firma del pagador o agente retenedor
Para efectuar el pago de este impuesto en Bogotá, los contribuyentes pueden hacerlo tras ingresar a la opción ICA-ReteICA, acceder a la Oficina Virtual, liquidar el impuesto, presentar la declaración y pagar en línea.