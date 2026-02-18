Noticias del Impuesto Predial Impuestos en Colombia

Estas personas se salvan de pagar el impuesto predial este año

Varios son los casos en los que una persona no debe pagar el impuesto predial en Colombia.

Cambio en el pago de impuesto predial en Medellín
Cambio en el pago de impuesto predial en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

La normativa vigente tiene en cuenta algunas excepciones clave sobre cuáles son las personas que no deben pagar el impuesto predial durante este año.

Lo anterior se da solamente si se cumple a cabalidad todos los requisitos que impone la normativa vigente.

Aquellas personas que deban pagar el impuesto predial, y no lo hagan, deben responder por una serie de multas que se fijan con base en las jurisdicciones distritales.

impuesto predial
Medellín Foto: cortesía

¿Cuándo no se paga el impuesto predial en 2026?

1. Viviendas de Estratos 1 y 2 (Bajo Avalúo)

Los propietarios de viviendas en estratos 1 y 2 cuyo avalúo catastral sea inferior a 16 salarios mínimos están exentos: es decir, $28.014.480. 

2. Entidades de Asistencia y Emergencia

Los inmuebles de propiedad de instituciones que prestan servicios sociales o de seguridad ciudadana no pagan este impuesto predial

3. Instituciones Religiosas

Los bienes inmuebles propiedad de la Iglesia Católica y otras comunidades religiosas

Impuesto predial en Bogotá
Así será el calendario tributario 2026 para el pago de impuestos en Bogotá. Foto: Freepik (www.freepik.es)

4. Bienes de uso público como:

  • Salones comunales
  • Espacios públicos
  • Establecimientos educativos oficiales

5. Casos de población vulnerable

Algunos municipios y ciudades principales han incorporado exenciones o descuentos del 100 % para propietarios en situaciones específicas

impuesto predial
Foto: Instagram Alcaldía de Bucaramanga

Recomendado: ¿Viene reducción en el impuesto predial en Bogotá para hogares?: Importante proyecto haría cambio clave

Las variaciones para el pago del impuesto predial en Colombia este año dependen de la ciudad y municipio, por lo que los valores se deben establecer, directamente, con las entidades locales.

