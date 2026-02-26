Índice MSCI Colcap retrocede por segunda jornada consecutiva

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 25 de febrero de 2026 en 2.382,41 puntos registrando una variación negativa de – 0,56 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 15,20 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.300 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 2.480 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $247.303 millones, mostrando una variación negativa de 22,30 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $318.253 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 2,91 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $69.643 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol + 1,30 %) que negoció $62,884 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Grupo Cibest ordinaria (Cibest – 1,11 %) que transó un monto de $44.026 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, el banco BBVA (BBVACOL) que retrocede – 4,00 %.
- En la segunda casilla, los títulos de Grupo Cibest preferencial (PFCibest) que caen – 2,91 %.
- Finalmente, las acciones del Grupo Energía Bogotá (GEB) que bajaron – 2,52 %.
Las acciones de Davivienda Group preferencial (PFDavigrp) suben 4,50 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap