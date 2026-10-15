Video | Índice MSCI Colcap sube 0,46 % al cierre de la jornada

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 14 de octubre de 2026 en 2.582,29 puntos registrando una variación positiva de 0,46 %. El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 24,87 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap continua con un desplazamiento alcista. La primera zona de soporte permanece en los 2.500 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se conserva en los 2.628 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $173.966 millones, mostrando una leve variación negativa de 2,40 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $178.166 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol + 2,52 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $94.854 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 1,31 %) que negoció $25.271 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Grupo Sura ordinaria (Gruposura – 1,13 %) que transó un monto de $7.205 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, el ETF HCOLSEL (Hcolsel) que sube 4,66 %.
- En la segunda casilla, Ecopetrol (Ecopetrol) que avanzó 2,52 %.
- Finalmente, los títulos de Grupo Cibest ordinaria (Cibest) que se valorizaron 2,23 %.
Las acciones de ISA (ISA) bajaron – 3,32 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) bajaron 4,03 % y marcan un volumen de operaciones de $17.898 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap