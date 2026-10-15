Premercado | Bolsas globales caen por temor a nuevas alzas de tasas en EE. UU.; petróleo retrocede

Los mercados financieros internacionales comienzan la jornada de este jueves bajo presión por el repunte de la inflación en Estados Unidos, que elevó las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantenga una política monetaria restrictiva o incluso vuelva a subir las tasas de interés. Las acciones tecnológicas y las compañías vinculadas con la inteligencia artificial concentran buena parte de las pérdidas, mientras el petróleo retrocede pese a los riesgos geopolíticos en Oriente Medio.
La atención de los inversionistas estará puesta en los nuevos indicadores económicos estadounidenses, los mensajes de los funcionarios de la Fed y los resultados empresariales, con especial interés en el sector de semiconductores. La jornada también estará marcada por la incertidumbre sobre los costos de financiación de las grandes compañías tecnológicas y las perspectivas de rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial.
Asia: desplome de las bolsas por inflación y temor a tasas más altas
Las bolsas asiáticas registraron fuertes pérdidas este jueves, en una jornada marcada por la presión sobre las acciones tecnológicas y los fabricantes de semiconductores. El índice Nikkei 225 de Japón cayó 4,90 %, mientras que el Kospi de Corea del Sur retrocedió alrededor de 7,6 %, en uno de los movimientos más pronunciados de la sesión. El Shanghai Composite de China también terminó en terreno negativo, con una caída de 1,59 %.
El castigo se concentró en empresas vinculadas con la inteligencia artificial. Samsung Electronics perdió 9,5 % y SK Hynix cayó alrededor de 11 %, reflejando la preocupación de los inversionistas por el costo de financiar nuevas infraestructuras tecnológicas y por la posibilidad de que las valoraciones del sector hayan incorporado expectativas demasiado optimistas. En Corea del Sur, la magnitud de las caídas llegó a provocar una interrupción temporal de la negociación.
El comportamiento de Asia estuvo relacionado con el dato de inflación de Estados Unidos, que aumentó las expectativas de tasas de interés más altas. La presión también alcanzó a las compañías tecnológicas japonesas y taiwanesas, en un contexto en el que los inversionistas están reevaluando el ritmo de crecimiento y la rentabilidad futura de las inversiones en inteligencia artificial.
Europa: tecnología arrastra los índices, aunque algunas bolsas resisten
Las bolsas europeas abrieron con resultados mixtos y una tendencia general de cautela. El índice Stoxx 600 llegó a caer 0,33 % en las primeras operaciones y posteriormente registró un descenso de 0,16 %, hasta los 636,73 puntos. El DAX alemán retrocedió cerca de 0,4 %, mientras que el CAC 40 francés y el FTSE 100 británico mostraron avances marginales en algunos cortes de la jornada.
El sector tecnológico fue el principal foco de presión: ASML perdió 4,8 %, mientras que fabricantes de semiconductores como Infineon, Soitec y Aixtron registraron caídas de entre 6 % y 7,5 %. También retrocedieron compañías de equipamiento eléctrico expuestas a la inversión en centros de datos, como Legrand y Schneider Electric.
No todas las empresas siguieron la tendencia negativa. Ericsson avanzó 8,3 % después de presentar resultados trimestrales mejores de lo esperado, lo que impulsó al sector europeo de telecomunicaciones. Los inversionistas también evaluaban los resultados corporativos y los datos económicos de la región, entre ellos las cifras de inflación de Francia y la producción industrial de la eurozona.
Estados Unidos: futuros del Nasdaq anticipan otra sesión difícil en Wall Street
Los futuros de Wall Street apuntaban a una apertura predominantemente negativa, con las acciones tecnológicas nuevamente bajo presión. En las cotizaciones reportadas durante la mañana, los futuros del Nasdaq 100 retrocedían entre 1,1 % y 1,3 %, mientras que los del S&P 500 perdían alrededor de 0,3 %. Los futuros del Dow Jones, en contraste, mostraban avances de entre 0,2% y 0,4%, lo que evidenciaba un comportamiento desigual entre los principales índices.
El movimiento se produce después de una jornada negativa el miércoles. El S&P 500 cayó 1,11 %, el Nasdaq Composite retrocedió 1,88 % y el Dow Jones perdió 0,09 %. La presión se concentró en compañías tecnológicas y de semiconductores, afectadas por las expectativas de un mayor costo de financiación y las dudas sobre la sostenibilidad del gasto asociado con la inteligencia artificial.
El principal detonante fue la inflación estadounidense. El índice de precios al consumidor aumentó 0,6 % mensual en septiembre, mientras que la variación anual se aceleró a 3,7 %, frente al 3,4 % registrado en agosto. El dato superó las expectativas del mercado y reforzó la posibilidad de que la Fed mantenga una postura restrictiva durante más tiempo.
La atención de los operadores estará puesta en las cifras de precios al productor y ventas minoristas que se conocerán durante la jornada, además de las intervenciones de funcionarios de la Reserva Federal. También será relevante la publicación de resultados de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), en busca de señales sobre la demanda mundial de chips y las perspectivas de inversión tecnológica.
La combinación de inflación persistente, mayores costos de financiación y dudas sobre el retorno de las inversiones en inteligencia artificial mantiene elevada la sensibilidad del mercado a cualquier dato económico. Por ello, la evolución de los rendimientos de los bonos del Tesoro y las expectativas sobre las tasas de interés serán determinantes para el comportamiento de Wall Street.
Petróleo: Brent y WTI bajan pese a los riesgos en el estrecho de Ormuz
Los precios internacionales del petróleo retrocedían este jueves después de las alzas de la sesión anterior. El Brent cayó 1,31 % en las primeras operaciones reportadas, hasta US$104,67 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense bajó 1,07 %, hasta US$94,07. En cotizaciones posteriores, el Brent mantuvo pérdidas superiores al 2 % en algunos cortes del mercado.
La caída refleja el balance entre los riesgos geopolíticos que amenazan el suministro y las medidas que buscan reducir los costos del transporte de petróleo. Los ataques contra embarcaciones en las inmediaciones del estrecho de Ormuz y las tensiones en Oriente Medio mantienen la preocupación por posibles interrupciones de los flujos energéticos. No obstante, las expectativas de cambios en las sanciones aplicadas a buques petroleros contribuyeron a moderar los precios.
El mercado petrolero también enfrenta el efecto de las expectativas monetarias en Estados Unidos. Un escenario de tasas más altas puede afectar las perspectivas de crecimiento económico y la demanda de combustibles, aunque la evolución de los riesgos geopolíticos seguirá siendo un factor determinante para la cotización del crudo.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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