Indra Group fabricará radares para la modernización de la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos

Indra Group, líder mundial en gestión del tráfico aéreo y tecnología de movilidad, con presencia en Colombia desde hace 25 años, recibió la adjudicación de un contrato de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para la fabricación de radares de vigilancia del tráfico aéreo de próxima generación.
El contrato, por US$342 millones, hace parte del programa de Reemplazo de Sistemas de Radar de la FAA. Los sistemas se producirán en la nueva planta de fabricación de Indra Group en Estados Unidos, en el área de Kansas City.
La FAA tiene en marcha una iniciativa conocida como Nuevo Sistema de Control de Tráfico Aéreo (Bnatcs, por sus siglas en inglés) para modernizar el Sistema Nacional del Espacio Aéreo (NAS), reemplazando infraestructura antigua de vigilancia con tecnología moderna, para mejorar la seguridad y el desempeño operativo en todo el país.
En este sentido, la propuesta de Indra incluye fabricación por fases alineado con los cronogramas de implementación de la FAA que se realizará en las fábricas de la compañía en el área de Kansas City (EE. UU.) y contará con el apoyo de todo Indra Group a nivel global.
Detalles del contrato adjudicado a Indra
Como parte de este proceso, Indra Group anunció una inversión de US$50 millones en instalaciones en el área de Kansas City, lo que impulsará la creación de más de 200 empleos cualificados en Estados Unidos, en áreas como ingeniería, fabricación, integración, despliegue y soporte de sistemas.
Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group, afirmó que los programas para modernizar los sistemas de radares de la Administración Federal de Aviación (FAA) representan “una oportunidad única para renovar una infraestructura crítica de la que millones de estadounidenses dependen a diario”.
“Indra se enorgullece de aportar a este esfuerzo su tecnología probada y testada sobre el terreno, un sólido historial de ejecución y un firme compromiso con la fabricación y el crecimiento en Estados Unidos”, completó.
Además, la compañía explicó que sus sistemas de radar se basan en tecnología de vigilancia suministrando a proveedores líderes de servicios de navegación aérea como los del Colombia, Reino Unido, Alemania, España, Nueva Zelanda y muchos otros a nivel mundial.
Añadieron que esta tecnología está diseñada para integrarse con plataformas de automatización existentes, lo que permite satisfacer necesidades del espacio aéreo, como el aumento del volumen de tráfico, las operaciones avanzadas de movilidad aérea y una mayor redundancia del sistema.