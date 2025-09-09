Indra Group designó a Marcelo Bernardino como nuevo director para América Latina, en línea con su plan estratégico, que identifica a la región como uno de los mercados prioritarios para la compañía tecnológica.
Con más de tres décadas de presencia en América Latina, Indra Group consolida así su estrategia de expansión internacional. En 2024, el continente representó cerca del 20 % de su negocio global, con un peso destacado en soluciones de transformación digital a través de su filial Minsait, así como en proyectos estratégicos de gestión del tráfico aéreo, movilidad y defensa.
“El nombramiento de Marcelo Bernardino se inscribe en la nueva estructura internacional de Indra Group, creada para acelerar nuestra presencia global con foco en mercados clave como América Latina”, explicó Pedro Rodríguez Veiga, director general de Internacional del Grupo, quien resaltó que la región será clave para capturar oportunidades en grandes programas de defensa y desarrollar ecosistemas de innovación.
Por su parte, Bernardino aseguró que la misión de la compañía en la región será acompañar a empresas e instituciones en sus proyectos de transformación digital mediante tecnologías como inteligencia artificial, cloud, gestión de datos y ciberseguridad, además de aportar en sectores estratégicos como la movilidad, la defensa y la seguridad.
La trayectoria del nuevo ejecutivo
El directivo, con más de 30 años de experiencia en la industria tecnológica, ingresó a Indra en 2012 y ha liderado áreas clave en Brasil, Perú y el Cono Sur. Desde 2021 se desempeñaba como director de la filial en Brasil, una de las más relevantes del grupo por facturación y talento.
Su lugar en Brasil será asumido por Guilherme Solleiro, quien lleva 17 años en la compañía y ha ocupado cargos de liderazgo en Energía, Industria y servicios de IT.