Industria farmacéutica en alerta: cartera vencida sube a $4,3 billones y duplica su mora en un año

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), en alianza con la firma Sectorial, dio a conocer un estudio de cartera que evidencia el grave deterioro financiero que atraviesa la industria en Colombia.
Los hallazgos señalan problemas en el giro de recursos, indicadores de vencimiento y una demora en el recaudo de cartera.
Estos problemas traen como consecuencias: afectación a pacientes, problemas en la entrega de medicamentos, menor acceso a tecnología.
¿Cómo están las cuentas?
El informe señala que la cartera de los afiliados de Afidro alcanzó los $4,6 billones a finales de 2024, un volumen significativo de la deuda.
De este valor, el 76 % era cartera corriente, $1 billón era vencida, y más del 3,33 % contabilizaba más de 366 días.
Asimismo, señala que la cartera con los gestores farmacéuticos fue de $3,1 billones, de los cuales el 85,48 % correspondía a tecnologías UPC (28,66 % vencida) y el 14,52 % a presupuesto máximos (10,05 % vencida).
Otros hallazgos que arrojó el informe es que tan solo en el primer trimestre del 2025, la cartera de la industria alcanzó los $4,3 billones, de los cuales 61,8 % corresponde a deuda corriente, es decir, de los servicios prestados en el primer trimestre del año.
De esta cartera, $2,7 billones corresponden a los gestores farmacéuticos, lo cual representa más del 60 % de la deuda.
Afidro sostiene que el mayor peso continúa estando en las tecnologías reconocidas por la UPC con un 83,7 % (38,92 % vencida), mientras que los presupuestos máximos corresponden a un 16,4 % (11,65 % vencida).
Sumado a lo anterior, los días de recuperación de cartera de los actores pasaron de 125 días al cierre de 2023 a 154 días para el primer trimestre de 2025.
Al respecto, Alejandro Escobar, cofundados de Sectorial, mencionó que “estas cifras reflejan un deterioro significativo en la dinámica de pago, lo cual dificulta la planeación operativa del sector que debe seguir operando y prestando servicios pese a la creciente morosidad. Hay, sin duda, una grave situación de liquidez que imposibilita a todos los que hacen parte del engranaje del sistema cubrir sus obligaciones financieras, por lo que se alimenta la desconfianza misma entre los actores. Estamos frente a una asfixia financiera que se ha convertido en el mayor obstáculo para garantizar el acceso a la salud de los pacientes y usuarios”.
Los problemas y las soluciones que proponen
Uno de los factores estructurales que explica el problema de desfinanciamiento es el ajuste del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025, la asociación – al igual que otros actores – la consideran insuficiente.
El informe revela que, aunque entre enero y abril se giraron $29,8 billones, un 6,29 % más que en el mismo periodo de 2024-, este aumento no refleja de forma adecuada las necesidades ni las dinámicas propias del sistema de salud, por lo cual, el gremio ha hecho un llamado, de forma insistente, a garantizar un cálculo adecuado, técnico y con consenso.
Por otro lado, se encuentra la disminución del 5,14 % en los recursos asignados para financiar tecnologías no incluidas en la UPC, lo que se conoce como presupuestos máximos.
Este rubro, pasó de $1,22 billones en los primeros cuatro meses de 2024 a $1,16 billones en el mismo periodo de tiempo del 2025.
Además, una porción considerable de estos recursos se ha destinado al pago de deudas acumuladas, lo que restringe aún más la capacidad de respuesta frente a las necesidades actuales y alimenta el crecimiento de la cartera vencida.
Para mejorar la situación financiera del sistema, Afidro ha propuesto diversas acciones que incluyen: crear mesas de trabajo con el Gobierno, aseguradoras, prestadores de salud y expertos para hallar soluciones basadas en datos actuales.
También modernizar la metodología de cálculo de la UPC para tener en cuenta la demanda creciente, los cambios epidemiológicos y el envejecimiento poblacional.
Por otro lado, consideran importante fortalecer la disponibilidad y claridad de la información financiera para una gestión más eficiente de los recursos y explorar nuevas fuentes de financiación como los bonos de impacto social, las asociaciones público-privadas, los seguros inclusivos, las obras por impuestos y la utilización de regalías para la inversión en salud.
“Resolver la crisis de Salud exige poner el foco en su causa principal, que es la falta de financiamiento. Por ello, hacemos un llamado a retomar el diálogo entre todos los actores del sector, con el fin de construir soluciones sostenibles que estabilicen el flujo de recursos, garanticen la continuidad en los tratamientos y permitan proporcionar una adecuada atención en salud. Solo a través de una acción coordinada será posible evitar una crisis mayor y proteger el derecho de los pacientes a una atención digna y oportuna”, afirmó Ignacio Gaitán, presidente de Afidro.