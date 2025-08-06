El gigante de comida rápida, McDonald’s informó este miércoles el reporte de resultados financieros de segundo trimestre de 2025, que superó las expectativas de los analistas, ya que las promociones destacadas ayudaron a sus restaurantes en Estados Unidos a recuperarse.
Los ingresos de la compañía aumentaron 5 %, hasta US$6.840 millones; mientras que la utilidad se situó en US$2.250 millones, frente a los US$2.020 millones del año anterior.
A pesar de la mejora en el rendimiento de la cadena, los ejecutivos siguen preocupados por la salud económica del consumidor de bajos ingresos. McDonald’s está trabajando con sus franquiciados estadounidenses para que sus platos principales sean más asequibles.
“Reconectar con el consumidor de bajos ingresos es fundamental, ya que suelen visitar nuestros restaurantes con más frecuencia que los consumidores de ingresos medios y altos”, declaró el director ejecutivo Chris Kempczinski a los analistas en la conferencia telefónica sobre resultados de la compañía.
Así se comportaron las ventas
Los restaurantes McDonald’s en Estados Unidos (EE. UU.) experimentaron un crecimiento del 2,5 % en las ventas comparables, revirtiendo dos trimestres consecutivos de caídas en el mercado nacional. Kempczinski afirmó que la cadena de hamburguesas superó a sus rivales tanto en ventas comparables como en tráfico comparable.
“Sin duda, el tráfico general [a los restaurantes de comida rápida] en EE. UU. siguió siendo un desafío, ya que las visitas a todo el sector por parte de consumidores de bajos ingresos volvieron a disminuir en dos dígitos en comparación con el mismo período del año anterior”, dijo.
De otro lado, la división de mercados internacionales con licencia de desarrollo de la cadena, que incluye Japón y China, informó un crecimiento de las ventas en las mismas tiendas de 5,6 %.
Su segmento de mercados internacionales registró un crecimiento del 4% en ventas comparables, gracias al crecimiento en países como el Reino Unido, Australia y Canadá. Los ejecutivos afirmaron que la valoración de McDonald’s y su asequibilidad por parte de los consumidores ha mejorado en mercados clave.