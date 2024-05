Innovación Tecnológica: Catalizadora de la inversión sostenible

- Publicidad -

Por María Camila Bernal, Vice President Sustainable Finance and ESG Analysis and Advisory Hispanic Latam at BNP Paribas

Recientemente, todos estamos hablando de la inteligencia artificial (IA) y cómo está generando disrupción en ciertos mercados e industrias, la de inversión sostenible no es diferente. La inteligencia artificial (IA) y el Big Data ofrecen oportunidades para analizar y capturar información de múltiples fuentes e impulsan el cambio hacia modelos de inversión que combinen todas las fuentes en tiempo real y evitar prejuicios, así sean positivos1.

Es esencial entender la relación del desempeño ambiental, social y de gobierno (ASG) frente al desempeño financiero y operacional de las compañías. Normalmente, las empresas auto reportan información ASG, pero todavía existe diversidad en métricas reportadas, metodologías utilizadas y por ende es difícil hacer comparativos entre compañías de una misma industria. Sin embargo, las herramientas tecnológicas permiten un análisis más sofisticado y apoyan en el desarrollo de nuevas bases de datos o aplican modelos analíticos más avanzados. Se preguntarán, y ¿esto para qué sirve? Sirve para convencer a otros de utilizar esta información para la toma de decisiones.

Tener información acertada es clave para la mejor toma de decisión, como lo demuestra el racionamiento de agua en Bogotá debido al bajo nivel que presentan los embalses. Este ejemplo destaca cómo el cambio climático afecta la economía y los mercados locales. Acceder a información confiable nos ayuda a entender y prepararnos para situaciones como esta, lo que es vital para los inversores. Existen herramientas como los algoritmos que hoy en día son capaces de no sólo encontrar el contenido relevante sino también analizar el tono del mismo, este sería un esfuerzo titánico para una persona2.

Relacionado al uso de datos, un caso destacado es el trabajo que realiza el Centro Internacional de Investigación de Big Data para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CBAS) de China3, una plataforma tecnológica pública que utiliza macrodatos destinados a establecer un sistema global de evaluación para proporcionar a las agencias relevantes de la ONU, y sus Estados miembros una fuente que apoye la implementación de la agenda 2030.

Sin embargo, a pesar de los avances que la tecnología ha traído, también debemos ser conscientes de los retos y riesgos asociados con su aplicación en el ámbito de la inversión sostenible. Uno de los principales desafíos es garantizar que la tecnología se utilice de manera ética y responsable. La inteligencia artificial, según el Foro Económico Mundial, puede estar sujeta a sesgos inherentes si los conjuntos de datos utilizados para entrenar los algoritmos reflejan prejuicios humanos o no tienen en consideración las necesidades de las organizaciones4.

Por esto, es crucial recordar que la tecnología debe ser una herramienta complementaria, en lugar de reemplazar por completo el juicio humano y la evaluación de riesgos. Es crucial que trabajemos para aprovechar el poder transformador de la tecnología de manera responsable y asegurar que avancemos hacia un futuro más sostenible y equitativo para todos.

