El Inter de Milán, uno de los equipos más prestigiosos de Europa, es el séptimo de la Serie A de Italia bajo la propiedad de un grupo estadounidense.

Se trata de Oaktree Capital Management, un fondo de inversiones de Estados Unidos, que se proclamó dueño del Inter, después de que la compañía china, Suning, no pagase una deuda de 395 millones de euros.

El Inter de Milán bajo el poder de Suning obtuvo el préstamo de Oaktree hace tres años, es decir en 2021, y tenía como fecha límite de pago este miércoles 22 de mayo, así que el club pasa a estar en dominio del grupo inversor norteamericano.

“A partir de este 22 de mayo de 2024 los fondos gestionados por Oaktree Capital Management LP son propietarios del Inter. Esto se debe a que no se ha reembolsado el préstamo a tres años concedido por Oaktree al holding del Inter, que expiró el 22 de mayo de 2024 con un saldo global de aproximadamente 395 millones de euros”, se aprecia en el comunicado de Oaktree enviado a The Associated Press y otros medios de comunicación.

Cabe destacar que la noticia se dio a conocer tres días después de que el club en el que juega el colombiano Juan Guillermo Cuadrado junto a Lautaro Martínez se coronara por vigésima vez campeón de la Serie A.

“Nuestro enfoque inicial es la estabilidad operativa y financiera. Tenemos un gran respeto por el equipo directivo del Inter de Milán”, expresó Alejandro Cano, director general de Oaktree.

Siendo así, el Inter de Milán se une a estos clubes italianos bajo propiedad estadounidense:

A.C. Milán

Atalanta

Fiorentina

Roma

Génova

Parma

¿Cómo están los números del Inter de Milán?

El Inter ha ganado la Champions League en una ocasión, dos Copas de Europa, tiene tres Copas de UEFA, un Mundial de Clubes, ha ganado en nueve ocasiones la Copa Italia y en ocho la Supercopa de Italia.

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt su valor de mercado con 25 jugadores es de 622,35 millones de euros, siendo el que se ubica en la posición 13 de los más valiosos en el mundo y el más costoso de Italia.

Por debajo están A.C. Milán con registro de 533,45 millones de euros, Napoli con 513,15 millones de euros, Juventus con 490,20 millones de euros y Atalanta con 349,60 millones de euros.

Su jugador más valioso al mercado internacional es el mediocentro Nicolo Barella con registro neto de 75 millones de euros, seguido por Alessandro Bastoni, defensa central de 25 años valorado en 70 millones de euros.