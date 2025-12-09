Incursionar en el mundo de las inversiones puede representar un desafío, más no un imposible. Con esa premisa en mente, Investopi lanzó un curso gratuito para aquellas personas que son principiantes y quieren aventurarse a invertir en la bolsa.
El programa no cuenta con límite de cupos y estará disponible a través del canal de YouTube de la academia de educación financiera. En total, son cerca de 20 lecciones pregrabadas que se podrán visualizar a partir del 9 de diciembre en conjunto con tres sesiones en vivo los días 13, 14 y 15 de enero.
La capacitación se realiza en el marco de los 10 años de Investopi y abarcan todos los conocimientos básicos y necesarios para empezar a pujar en el mercado bubursátil
“Queremos que cualquier persona pueda aprender a invertir sin barreras, especialmente durante las vacaciones y de cara al inicio de 2026”, señaló Juliana Matiz, cofundadora de la compañía.
Destacado: Inversión, la clave para destrabar el crecimiento económico de Colombia según centros de pensamiento
Los temas del programa cubren todo el ciclo inicial de inversión, incluyendo cómo elegir un bróker regulado, riesgos que deben evitarse, diferencias entre invertir en pesos y dólares, impacto de la inflación y las tasas de interés, definición de metas y perfil de riesgo, y activos recomendados para principiantes.
A esa lista también se suma una introducción al S&P 500, donde se observarán las 500 empresas más grandes de EE. UU., así como un módulo enfocado en la proyección de metas personales para 2026.
“Nuestra visión siempre ha sido ir más allá de ofrecer un simple curso. Queremos que las personas pongan en práctica lo que aprenden, que inviertan con intención y que construyan un portafolio de largo plazo basado en metas claras y alcanzables”, añadió la directiva, quien además resaltó que quienes completen las actividades prácticas propuestas recibirán un certificado de finalización del curso.