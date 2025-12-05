En 2065, más de 21 millones de personas en Colombia harán parte de la población de mayores de 65 años, es decir, tres veces más de las que la integran en la actualidad. En contraste con esta realidad, se prevé que la natalidad mantenga su tendencia a la baja, lo que supone menos nacimientos de los esperados.
Si bien ese panorama pone sobre la mesa la necesidad de hacerle frente a los retos estructurales que se vienen para el sistema de pensiones, también abre la puerta al bono demográfico, que hoy representa al 67,5 % de la población en edad productiva.
Es en ese contexto, entra Protección con Síntomas de la adultez, una campaña orientada en transformar señales cotidianas en oportunidades para tomar decisiones que marquen una diferencia en la calidad de vida al llegar a la vejez.
“Cada vez más personas entienden que planear el retiro no puede dejarse para después. Lo que hemos visto en el último año lo confirma: el número de clientes que han optado por productos voluntarios en Protección se multiplicó por siete”, destacó Ángela Maya, líder del negocio de ahorro y retiro del fondo de pensiones.
De esta manera, la iniciativa busca abrir una discusión orientada a la importancia de anticiparse y garantizar ese cuidado en el futuro. Esto a través de contenido que invite a la reflexión al mismo tiempo que genera cercanía con el público.
Destacado: Colpensiones confirma que personas con estas profesiones u oficios se pueden pensionar antes y sin requisito clave
“Las personas están dispuestas a prepararse, cuando cuentan con información clara y un aliado en quien confiar”, indicó Maya.
Lo anterior incluye herramientas como el Combo Pensional, una oferta que integra productos de pensión obligatoria y ahorro voluntario para complementar los ingresos de manera planificada. Para hacerse una idea, una persona con un ingreso mensual de $5 millones que ahorre voluntariamente el 5 % desde los 24 años, podría pasar de una pensión estimada de $2,4 millones a una de $3 millones al momento del retiro.
“Desde Protección, hacemos parte de la vida financiera de más de 8,5 millones de colombianos, 600.000 empresas y 120.000 pensionados. Y eso nos lleva a mirar los desafíos del país como oportunidades para construir soluciones que generen bienestar real”, añadió la líder de negocio.
El fondo pensional también hizo una invitación a mirar de frente estos desafíos con información clara y cercana para impulsar decisiones que cambien vidas.