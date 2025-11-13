Jamaica, Panamá y Costa Rica, los destinos revelación del año en El Caribe

El Caribe continúa consolidándose como uno de los destinos favoritos de los viajeros colombianos, y este 2025 sorprendió con la integración de países que se ha vuelto favorita.
Según un estudio reciente de Despegar, Panamá, Costa Rica y Jamaica son los destinos revelación del año en el Caribe; esto tiene que ver con sus playas únicas, clima cálido, propuestas culturales y gastronómicas.
Además, cuentan con una oferta versátil que se adapta tanto para escapadas cortas como a vacaciones prolongadas, permitiendo experiencias variadas y memorables.
“Estamos en época de planificación de vacaciones de fin de año y los datos son sorpresivos. Comparado con el año pasado, Panamá tuvo un incremento en las búsquedas del 15 %, Costa Rica un 10 % y Jamaica un 68 %. La estadía que elige la mayoría oscila entre cuatro y siete noches”, afirmó Pablo Jaitman, Country Manager para Despegar en Colombia.
La Cinta Costera en Ciudad de Panamá, con su moderna infraestructura y vistas espectaculares, es uno de los paseos más populares. Más del 41 % de las búsquedas fueron hechas por parejas. Además, el 62 % de los viajeros opta por el producto paquetes y el 48 % aprovecha las ofertas de la app.
Por su parte, Costa Rica, uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, hogar de aproximadamente el 5 % de toda la biodiversidad del planeta, mostró que el 56 % de los viajeros viaja solo, lo cual es una tendencia que también está en alza.
Y un destino que ha sorprendido por su crecimiento de más de 300 % en las búsquedas es Jamaica; el país conquista cada vez más a los viajeros colombianos con su cultura vibrante y sus playas de ensueño.
El 73 % busca paquetes porque permiten un ahorro de hasta un 30 % en comparación con adquirir cada servicio por separado. Además, es un destino muy popular entre parejas, representando un 62 % de las búsquedas, y el 87 % elige hoteles de cinco estrellas.