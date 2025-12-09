JetBlue anunció la reactivación de su ruta directa entre Fort Lauderdale (Estados Unidos) y Cartagena (Colombia), un servicio que comenzó a operar el 5 de diciembre.
El nuevo trayecto estará disponible durante todo el año, con cuatro frecuencias semanales los lunes, miércoles, viernes y domingos.
Según lo informado, la decisión de abrir esta operación responde al creciente interés por Cartagena como destino turístico, cultural y de negocios. Para JetBlue, la capital de Bolívar no solo ofrece un alto potencial de demanda, sino también un atractivo diferencial en la región Caribe.
Actualmente, la aerolínea opera vuelos directos desde Nueva York–JFK hacia Cartagena, y esta nueva conexión desde Fort Lauderdale se convierte en su segunda ruta hacia la ciudad, ampliando las alternativas para los viajeros tanto del sur de la Florida como del noreste de Estados Unidos.
“Estamos encantados de ampliar nuestra presencia en Colombia con el regreso de nuestro servicio entre Fort Lauderdale y Cartagena”, afirmó Mónica Cordeiro, gerente regional para Latinoamérica de JetBlue.
Las ventajas de la ruta de JetBlue a Cartagena
Con esta ruta, Cartagena ahora está conectada con dos ciudades de JetBlue, Nueva York-JFK y Fort Lauderdale, lo que brinda a los clientes mayores opciones.
Fort Lauderdale sigue siendo uno de los centros de operaciones más importantes de JetBlue hacia Latinoamérica y el Caribe, y este nuevo servicio refuerza aún más nuestro compromiso de conectar a los viajeros en toda la región con nuestras tarifas bajas y una experiencia a bordo galardonada.
La operación se realizará en aeronaves Airbus A320, reconocidas por ofrecer el mayor espacio para las piernas en clase económica dentro de la industria estadounidense, además de Fly-Fi gratuito, entretenimiento en pantalla individual y refrigerios de cortesía.
“La reactivación de esta ruta por parte de JetBlue fortalece la conectividad internacional de Cartagena y abre nuevas oportunidades para atraer más visitantes. Cada nueva conexión aérea impulsa la economía local, beneficia al sector turismo y nos permite seguir posicionando a la ciudad como un destino competitivo en el país”, anotó Carlos Cuartas, gerente de OINAC, operadora del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.