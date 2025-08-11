Jornada laboral en Colombia tendrá último cambio definitivo para el 2026: Esto dice la ley

La jornada laboral en Colombia tuvo algunos de sus cambios más importantes durante el 2025, con la puesta en marcha de lo que aprobó el Congreso de la República para el caso de jornadas diurnas y jornadas nocturnas.
Adicionalmente, el máximo permitido para trabajar a la semana, por una ley alterna a la reforma, se estableció en las 44 horas, luego de haber estado en 46 horas entre julio de 2024 a julio del 2025.
Varios puntos clave para los trabajadores se modificaron con esta normativa, una de las más importantes, la eliminación del día de descanso, que se solía tomar para el segundo semestre del año y que se reemplaza por el recorte de horas en la nueva jornada laboral en Colombia.
Aclara la misma ley que, en ningún caso, estas modificaciones van a disminuir el salario de los trabajadores entendiendo que los indicadores de productividad van a subir.
¿Cómo queda la jornada laboral en Colombia para 2026?
Menciona la ley que el Ministerio de Trabajo vigilará que las condiciones de la nueva jornada se cumplan y se sigan respetando acuerdos contractuales y derechos salariales.
Para el año entrante, la jornada laboral en Colombia vuelve a cambiar en la medida en que deberá quedar, de manera definitiva y hasta una nueva ley, en las 42 horas a la semana. Aunque el gobierno Petro manifiesta la posibilidad de llevar este límite a las 40 horas.
Estas disposiciones se complementan con el hecho de que la jornada nocturna ahora empieza a las 7:00 de la noche y va hasta las 6:00 de la mañana, viceversa para la jornada de trabajo diurna.