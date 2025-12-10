Jornada laboral en Colombia tendrá una última e importante reducción en 2026

Desde hace poco más de cuatro años la jornada laboral en Colombia viene recortándose en dos horas, por mandato de compromisos reconocidos por el país ante organismos internacionales como la OIT.
Las modificaciones fueron aprobadas por el Congreso de la República con base también en las necesidades que tienen los trabajadores por aprovechar el tiempo libre, incluyendo compromisos personales por proyectos de educación, entre otros.
La jornada laboral en Colombia, de momento, indica que el máximo permitido para trabajar a la semana es de 44 horas, reduciéndose desde las 48 horas.
La ley avalada por el legislativo indica que, para el año entrante, esa reducción se va a dar hasta las 42 horas máximas permitidas para trabajar por semana, un escenario que supone también cambios sobre el pago de las horas extra.
¿Cambia el pago por el recorte de la jornada laboral en Colombia?
Indica la misma norma que esta modificación no debería suponer un cambio sustancial para las empresas, al menos en términos de afectaciones a la productividad de las compañías, toda vez que deberá mejorar la productividad por hora laborada.
Esta nueva jornada laboral en Colombia, deja muy en claro también la ley, no se podrá afectar el salario del trabajador sobre el supuesto de que el empleado va a trabajar menos horas a la semana.
El cambio en esta jornada se va a dar desde julio del año entrante y, de momento, será el último cambio que se haga en esa materia, a pesar de que se ha pedido seguir haciendo cambios en ese frente.
Dijo en su momento el gobierno Petro que se podía pensar en la posibilidad de que la jornada laboral en Colombia pasara a ser de 40 semanales y seguir igualándose con los pares de la región.