Estilo de vida

Nueva temporada de El Juego del Calamar, navidad y nueva experiencia para niños, lo que trae Netflix en noviembre

La plataforma anunció la llegada de nuevas proudcciones a Colombia y nueva herramienta.

Por: -
Netflix evitará que usuarios compartan cuenta
Netflix. Imagen de Tumisu, en Pixabay

Compártelo en:

La plataforma de streaming Netflix, una de las más populares de los últimos años, anunció cuáles serán las producciones que estarán disponibles en Colombia en noviembre de 2025.

Es importante mencionar que los contenidos de la plataforma varían según la región y también pueden cambiar en el tiempo. Los planes disponibles varían entre los $18.900 y los $44.900, dependiendo del plan.

Lo que llega en noviembre

Series

Envidiosa, temporada 3: 19 de noviembre

Un hombre infiltrado, temporada 2: 20 de noviembre

El juego del calamar, El desafío, temporada 2: 4 de noviembre

Películas

Una navidad extra: 12 de noviembre

Las locuras: 20 de noviembre

Documentales y especiales

Kevin Hart: Acting my age: 24 de noviembre

Evento en vivo

Jake Paul vs. Tank Davis: 14 de octubre

Niñez y familia

Sesame Street: 10 de noviembre

Dr. Seuss: Los sneetches: 3 de noviembre

Contenido coreano

Tu siempre estuviste ahí: 7 de noviembre

Nueva experiencia para niños

Recientemente, Netflix presentó una nueva experiencia de visualización para los perfiles infantiles en televisión, diseñada para hacer ese tiempo frente a la pantalla más intuitivo, visual y seguro.

La nueva experiencia comenzará a implementarse a nivel global de manera paulatina. El rediseño busca que niños y familias encuentren sus historias favoritas de forma más sencilla, con una navegación clara y adaptada a sus necesidades.

Entre las principales novedades se incluyen:

Navegación más simple: una barra superior siempre visible con accesos directos a Búsqueda, Series, Películas y Mi Netflix.

Recomendaciones dinámicas: las sugerencias se actualizan en tiempo real según lo que cada familia ve y explora, adaptándose a sus gustos y estados de ánimo.

Diseño renovado: una pantalla de inicio más limpia y moderna, con información detallada sobre cada título: sinopsis, duración, premios, presencia en el Top 10 y elenco principal.

Recomendado: Ingresos de Netflix crecieron en tercer trimestre

Más control parental: los perfiles infantiles reproducen solo contenido cuidadosamente seleccionado, con opciones de filtrado por edad, bloqueo por PIN y revisión de uso para garantizar una experiencia segura y personalizada.

Con este rediseño, Netflix busca que las familias pasen menos tiempo buscando y más tiempo disfrutando de sus historias favoritas juntas. La nueva experiencia estará disponible en Colombia en los próximos días.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Entretenimiento y diversión, Netflix
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar