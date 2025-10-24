Nueva temporada de El Juego del Calamar, navidad y nueva experiencia para niños, lo que trae Netflix en noviembre

La plataforma de streaming Netflix, una de las más populares de los últimos años, anunció cuáles serán las producciones que estarán disponibles en Colombia en noviembre de 2025.
Es importante mencionar que los contenidos de la plataforma varían según la región y también pueden cambiar en el tiempo. Los planes disponibles varían entre los $18.900 y los $44.900, dependiendo del plan.
Lo que llega en noviembre
Series
Envidiosa, temporada 3: 19 de noviembre
Un hombre infiltrado, temporada 2: 20 de noviembre
El juego del calamar, El desafío, temporada 2: 4 de noviembre
Películas
Una navidad extra: 12 de noviembre
Las locuras: 20 de noviembre
Documentales y especiales
Kevin Hart: Acting my age: 24 de noviembre
Evento en vivo
Jake Paul vs. Tank Davis: 14 de octubre
Niñez y familia
Sesame Street: 10 de noviembre
Dr. Seuss: Los sneetches: 3 de noviembre
Contenido coreano
Tu siempre estuviste ahí: 7 de noviembre
Nueva experiencia para niños
Recientemente, Netflix presentó una nueva experiencia de visualización para los perfiles infantiles en televisión, diseñada para hacer ese tiempo frente a la pantalla más intuitivo, visual y seguro.
La nueva experiencia comenzará a implementarse a nivel global de manera paulatina. El rediseño busca que niños y familias encuentren sus historias favoritas de forma más sencilla, con una navegación clara y adaptada a sus necesidades.
Entre las principales novedades se incluyen:
Navegación más simple: una barra superior siempre visible con accesos directos a Búsqueda, Series, Películas y Mi Netflix.
Recomendaciones dinámicas: las sugerencias se actualizan en tiempo real según lo que cada familia ve y explora, adaptándose a sus gustos y estados de ánimo.
Diseño renovado: una pantalla de inicio más limpia y moderna, con información detallada sobre cada título: sinopsis, duración, premios, presencia en el Top 10 y elenco principal.
Más control parental: los perfiles infantiles reproducen solo contenido cuidadosamente seleccionado, con opciones de filtrado por edad, bloqueo por PIN y revisión de uso para garantizar una experiencia segura y personalizada.
Con este rediseño, Netflix busca que las familias pasen menos tiempo buscando y más tiempo disfrutando de sus historias favoritas juntas. La nueva experiencia estará disponible en Colombia en los próximos días.