Juez de tutela ordena a Petro retractarse por señalamientos contra hermanos de Bernie Moreno

Un juez de tutela ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente de afirmaciones realizadas contra Luis Alberto Moreno Mejía y Roberto Moreno Mejía, hermanos del senador demócrata Bernie Moreno.
Petro los vinculó con presuntos delitos relacionados con el denominado “robo del Banco del Pacífico” y el “volteo de tierras” en la hacienda San Simón.
Los hechos que dieron origen a la tutela
Según el expediente, los accionantes cuestionaron tres escenarios en los que el jefe de Estado habría realizado señalamientos directos en su contra.
El primero ocurrió el 21 de octubre de 2025, durante un Consejo de Ministros transmitido por el canal público RTVC; el segundo, el 13 de noviembre, en una alocución presidencial difundida por canales oficiales; y el tercero, el 18 de noviembre, mediante un mensaje publicado en la red social X.
En esas intervenciones, el presidente Petro afirmó que Luis Alberto Moreno Mejía habría sido “genio” del presunto robo del Banco del Pacífico y que Roberto Moreno Mejía sería beneficiario de operaciones irregulares asociadas a la urbanización de la hacienda San Simón, vinculadas —según sus palabras— a lavado de activos y a una estructura histórica de corrupción.
Para ellos, estas declaraciones no solo carecían de respaldo probatorio, sino que los sindicaban como autores de delitos sin que existiera investigación penal ni decisión judicial en su contra.
Lo que dijo el juez sobre libertad de expresión y estigmatización
En su análisis, el juez sostuvo que, si bien las autoridades públicas gozan de amplia libertad de expresión, esa prerrogativa no habilita la estigmatización.
El despacho resaltó que los hechos mencionados por el presidente —como el volteo de tierras o las operaciones del Banco del Pacífico— son materia de debate o investigación, pero ello no autoriza a atribuir responsabilidades penales específicas a personas determinadas sin pruebas ni decisiones judiciales previas.
Además, el fallo advirtió que la reiteración de los señalamientos por distintos canales oficiales amplificó su impacto, afectando la reputación de los accionantes.
Las órdenes: retractación, excusas públicas y plazos
El juez ordenó al presidente Gustavo Petro que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación, se retracte y ofrezca excusas públicas por los mismos medios y canales utilizados en las fechas señaladas. En esa retractación deberá manifestar expresamente que no tiene certeza ni le consta que Luis Alberto Moreno Mejía y Roberto Moreno Mejía sean autores o partícipes de los delitos de hurto del Banco del Pacífico y de lavado de activos o de tierras mediante la urbanización de la hacienda San Simón.
De manera específica, la decisión ordena que la retractación en la red social X permanezca publicada por un término de tres meses, dado que el mensaje original aún seguía visible al momento del fallo. Finalmente, el juez dispuso la notificación inmediata de la providencia y, en caso de no ser impugnada, la remisión del expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.