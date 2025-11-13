La derecha acelera su decisión para definir candidato para las presidenciales en Colombia del 2026

La derecha colombiana continúa reorganizándose en distintos frentes con miras a las elecciones presidenciales de 2026.
Por un lado, el Centro Democrático avanza en la definición de su candidato único, aunque el proceso se ha visto afectado por la negativa de la firma AtlasIntel a realizar el sondeo interno que serviría como mecanismo de selección.
Ante este escenario, el partido busca alternativas para llevar a cabo la selección, mientras persisten las tensiones entre los aspirantes.
Dentro del uribismo, algunos sectores no descartan que sea Álvaro Uribe Vélez, líder natural del partido, quien tome directamente la decisión sobre el nombre que los representará.
En paralelo, otros sectores de derecha trabajan en la consolidación de una nueva coalición política que busca enfrentar al petrismo en 2026. Ocho precandidatos se reunieron el 12 de noviembre en el Hotel Marriott de Bogotá con el propósito de avanzar en la construcción de una alianza unificada.
Entre los asistentes se encuentran Vicky Dávila, Marta Lucía Ramírez, Mauricio Gómez Amín, Carlos Felipe Córdoba, Daniel Palacios, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Cárdenas y Juan Guillermo Zuluaga.
Peñalosa explicó que el objetivo de este primer encuentro fue mostrar disposición para la unidad:
“Nos hemos venido reuniendo hace meses; no pensamos igual, pero estamos comprometidos con encontrar un mecanismo que nos lleve a una unión entre quienes creemos que este Gobierno es un desastre”, afirmó el exalcalde de Bogotá en W Radio.
Respecto a una eventual participación de Abelardo de la Espriella, Peñalosa fue enfático en sus diferencias:
“Tengo diferencias gordas, gruesas, grandes con alguien como Abelardo, pero debe estar en la consulta y espero derrotarlo. ¿Qué ha hecho él para mejorar la seguridad? Yo reduje la tasa de homicidios y acabé con el cartucho; eso es una demostración concreta. Quiero ver si tenemos un tigre o un gato”, cuestionó.
Por su parte, el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, aseguró que el principal punto de encuentro entre todos los precandidatos es el rechazo al actual Gobierno:
“Este ejercicio político tiene un claro enemigo común que es el Gobierno. Ese es el gran reto que nos hemos trazado”, señaló.
Cárdenas también lanzó una advertencia sobre De la Espriella: “Debe haber absoluta claridad sobre sus relaciones con Álex Saab, el tema del paramilitarismo y de DMG. Si resuelve esas dudas, sabremos si puede estar o no. No podemos repetir lo que ocurrió con Rodolfo Hernández, que terminó muy mal y nos dejó con Gustavo Petro en la Presidencia”.
Finalmente, Daniel Palacios subrayó que la meta es llegar unidos a marzo de 2026: “El camino es una consulta en marzo para definir quién será el candidato que enfrente al heredero de las FARC, Iván Cepeda, y a los demás aspirantes”, aseguró para la emisora.