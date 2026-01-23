La Guajira lanza nueva campaña global: ¿de qué se trata?

La Gobernación de La Guajira cerró su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) al presentar el balance de la campaña “Cultura Eterna, Aventura Inigualable”, la primera acción estratégica de la marca Discover La Guajira, lanzada hace un año en este mismo escenario.
Con la estrategia, en 12 meses el departamento incrementó en más de 100 % el flujo de visitantes internacionales. Además, el Aeropuerto Almirante Padilla se ubicó como el segundo aeropuerto del país con mayor crecimiento en pasajeros.
A ello se suma el reconocimiento internacional al video promocional de la campaña, distinguido como la mejor producción turística del mundo en el Circuito de Festivales de Cine de Turismo Mundial, avalado por ONU Turismo.
Sobre estos resultados, el director de turismo departamental, Rafael Zúñiga, señaló: “Estos logros confirman que una estrategia bien diseñada, con creatividad y enfoque territorial, puede generar impacto real. La Guajira dejó de ser una promesa para convertirse en un destino que compite a nivel mundial, con beneficios concretos para su gente y su economía”.
En este contexto, la Gobernación de la mano de Tornus, agencia especializada en promoción de destinos, aprovechó Fitur para lanzar su nueva campaña internacional This Land Still Lives (Esta Tierra Sigue Viva).
Esta iniciativa se basa en que, mientras millones recorren museos para conocer culturas ancestrales, en La Guajira esa cultura “está viva, se vive y se siente”, dijo Zúñiga. Al tiempo que agregó: “No es un museo; es un territorio donde convergen diversidad cultural y natural, permitiendo a los visitantes interactuar de manera respetuosa con una cultura milenaria”.
En ese sentido, la campaña se desplegará en mercados internacionales estratégicos y estará dirigida a viajeros en busca de experiencias culturales inmersivas, responsables y auténticas.
Su enfoque prioriza atraer valor, empoderar a las comunidades locales, visibilizar su identidad y generar alternativas de desarrollo sostenible.