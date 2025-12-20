La hinchada de Santa Fe ya tiene tarjeta: Así funciona la edición especial de dale!

Independiente Santa Fe y dale!, la billetera digital de Grupo Aval, lanzaron una tarjeta débito edición especial dirigida a los hinchas del club ‘Cardenal’. El producto apunta a una base estimada cercana a los 3 millones de aficionados en Colombia y se integra al ecosistema financiero digital con beneficios asociados al consumo deportivo.
La iniciativa combina identidad de marca, medios de pago y experiencias, en un momento en el que los clubes buscan nuevas fuentes de ingresos fuera de la taquilla y los derechos de televisión.
La tarjeta dale! edición Santa Fe funciona como una tarjeta débito con uso en comercios físicos y digitales, retiros en más de 3.200 cajeros del Grupo Aval, transferencias gratuitas a cualquier cuenta del país y acceso a beneficios exclusivos del club.
Entre ellos se incluyen descuentos en boletería, compras en Casa Cardenal y experiencias vinculadas a espectáculos y eventos de #ExperienciasAval. El diseño incorpora los colores y el escudo del equipo.
El proceso de adquisición es 100% digital, sin trámites presenciales ni historial crediticio. La tarjeta tiene un costo de $22.000, aunque los nuevos usuarios de dale! pueden solicitarla sin pago adicional. El envío es a domicilio y la activación se realiza desde la aplicación, lo que reduce fricciones y acelera el uso.
dale!, Grupo Aval y la digitalización del consumo deportivo
La billetera dale! se ha posicionado como uno de los instrumentos digitales del ecosistema Aval. Al asociarse con Independiente Santa Fe, suma una vertical deportiva con alto nivel de engagement, un activo clave para aumentar frecuencia de uso. Según datos del sector, los usuarios que vinculan pagos a entretenimiento y deporte tienden a usar más la billetera y mantener saldos activos por más tiempo.
Una curiosidad relevante es el uso del débito en eventos deportivos. En Colombia, más del 70 % de las compras presenciales se realizan con instrumentos débito o transferencias inmediatas, lo que encaja con el perfil del producto. Además, la personalización de la tarjeta suele elevar la tasa de activación frente a tarjetas genéricas, de acuerdo con experiencias del mercado.
Para Independiente Santa Fe, el movimiento también tiene valor simbólico. Como primer campeón del FPC, el club refuerza su identidad con una herramienta financiera propia, alineada con la tendencia de profesionalización comercial del fútbol. Para dale! y Grupo Aval, la alianza permite conectar finanzas y deporte con una propuesta concreta y medible.
El resultado es un producto que va más allá del coleccionable. La tarjeta dale! edición Santa Fe busca integrar pasión, pagos y beneficios en un solo instrumento, en un mercado donde la competencia por la atención del usuario es cada vez más intensa y donde el fútbol sigue siendo uno de los pocos activos capaces de movilizar millones de personas de forma recurrente.