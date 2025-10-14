Estilo de vida

La Independencia realizará la cuarta subasta de arte del año: estos son los detalles

Se podrán encontrar obras de Pedro Nel Gómez, Carlos Rojas, Omar Rayo, Fernando Botero, Antonio Barrera, Gonzalo Ariza y Roberto Páramo.

Piezas de La Independencia que van a subasta.
La Independencia Casa de Subastas. Foto: tomada de @laindependenciacs.a

La Independencia Casa de Subastas y Anticuario se integra a la ruta de planes de arte en la ciudad y anuncia la cuarta subasta del año, que se llevará a cabo el 16 de octubre desde las 6:30 p. m.

Allí, se podrá disfrutar de obras de maestros y voces contemporáneas estarán disponibles para incorporarse a colecciones privadas.

Esta casa de subastas reúne en un mismo escenario el arte consagrado colombiano y las propuestas contemporáneas más arriesgadas, creando un sincretismo que conecta generaciones, estilos y miradas.

Los asistentes a la subasta podrán encontrar obras de Pedro Nel Gómez, Carlos Rojas, Omar Rayo, Fernando Botero, Antonio Barrera, Gonzalo Ariza y Roberto Páramo.

Obra de Fernando Botero. Foto: cortesía.
Es importante mencionar que, algunas de estas obras podrían estar resguardadas en los museos más importantes del país, pero en esta ocasión, se exhiben de manera cercana y tangible, con la oportunidad de ser adquiridas.

Obras destacadas a subasta

  • La nena Vargas, Pedro Nel Gómez — acuarela y óleo sobre lienzo.
  • Los músicos, Fernando Botero — acuarela sobre papel.
  • Viva México, Beatriz González — litografía sobre metal troquelado en bandeja.
  • Yo con yo, Antonio Caro — impresión offset sobre papel.

Además, en esta oportunidad los asistentes podrán encontrar obras gráficas, piezas múltiples, arte novísimo y objetos coleccionables de más de 30 artistas, así como piezas únicas.

La exposición estará abierta hasta el 15 de octubre y la subasta será el 16 de octubre en la casa de subastas que está ubicada en la calle 29 bis #6-12. Para más detalles de las piezas disponibles ingrese a www.laindependenciaanticuario.com.

