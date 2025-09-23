La marca china DFAC|Dongfeng acelera en Colombia: crecimiento del 85% en menos de un año

La llegada de DFAC|Dongfeng al país, a finales de 2023, marcó un nuevo capítulo en el mercado colombiano de camiones, vanes y chasis de bus. Importada por Magma Automotive (Grupo Magna), la marca no aterrizó solo con vehículos, sino con una propuesta que buscaba soluciones de movilidad confiables, rentables y sostenibles. “Queríamos ofrecer tecnologías limpias, como el Gas Natural Vehicular (GNV), a empresarios y transportadores de carga y pasajeros”, apunta Erick Gutiérrez, gerente general de la compañía.
Entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025, las ventas pasaron de 700 a 1.300 unidades, un crecimiento del 85 %.
En pesos, los ingresos subieron de $84.000 millones a $156.000 millones, mostrando que la estrategia de inversión –cercana a los US$100 millones en vitrinas, talleres, capacitación y posventa– empieza a dar frutos.
La expansión también se refleja en la red comercial. De los 12 concesionarios iniciales, la marca ya cuenta con 18, con presencia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Montería, Valledupar e Ibagué. La meta es llegar a 22 vitrinas en 2025 y seguir creciendo hacia regiones con alto potencial como los Llanos Orientales y Boyacá.
El portafolio ha sido un aliado clave. Modelos como el Capitán T a GNV, el DHR 3000 MAX, el DRR 7000 y los chasis de bus han ganado terreno entre empresarios del transporte urbano e intermunicipal. La apuesta por energías limpias ha marcado la diferencia: hoy el 40% de las ventas corresponde a vehículos a GNV, tecnología que ofrece ahorros de hasta 30% frente al diésel y 50 % frente a la gasolina, además de estar exenta de IVA. Esto ha convertido a DFAC|Dongfeng en la marca líder en comercialización de vehículos a gas en el país.
“El servicio posventa ha sido uno de nuestros grandes diferenciales”, subraya Carlos Pacheco, gerente nacional de ventas, al destacar el fortalecimiento de la red de repuestos y talleres.
Esa estrategia, sumada a la eficiencia y confiabilidad de los modelos, ha posicionado a la marca como moderna y cercana a las necesidades del mercado.
En julio y agosto de 2025, DFAC|Dongfeng ya se consolidó como la segunda marca en ventas de buses en Colombia, y su proyección es cerrar el año con al menos el 5 % del mercado de camiones livianos y buses. “Queremos ser líderes en carga liviana y transporte de pasajeros, con un portafolio robusto en combustibles limpios y un servicio posventa sólido”, asegura Estuardo Pérez, gerente de mercadeo.
Con una visión de largo plazo, respaldo financiero y un crecimiento sostenido, DFAC|Dongfeng avanza a toda marcha en Colombia, consolidando al país como uno de sus mercados más prometedores en la región.