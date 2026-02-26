La nueva carta del Gobierno a la Registraduría por las elecciones de 2026, mientras la entidad asegura que todo está listo

En la antesala de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, el ministro del Interior, Armando Benedetti, hizo públicas una serie de preguntas dirigidas al registrador, que —según explicó— le fueron remitidas por el presidente Gustavo Petro.
El eje de los cuestionamientos: los protocolos técnicos, las auditorías al software de escrutinio y los mecanismos de control en el preconteo y escrutinio de votos.
Auditorías y software de escrutinio
Entre las primeras inquietudes, Benedetti preguntó si en las pruebas del sistema los auditores de los partidos pueden usar datos propios o generados por ellos mismos. También pidió claridad sobre cómo se garantiza que la versión del software auditada antes de la elección sea exactamente la misma que opere el día de la jornada electoral.
Otra pregunta clave apunta a los contratos de confidencialidad: si los auditores del software suscriben acuerdos de reserva y, en caso afirmativo, si estos limitan la posibilidad de hacer públicos hallazgos técnicos o advertencias sobre eventuales fallas del sistema.
El ministro planteó un escenario crítico: si una auditoría técnica evidencia fallas en el algoritmo de conteo de votos, ¿cuál es el protocolo previsto por la Registraduría? ¿Se suspende el uso del software hasta su corrección y nueva certificación?
Controles sobre transmisión y formularios E-14
Benedetti también cuestionó los mecanismos de transmisión de datos. Preguntó qué controles técnicos existen para garantizar que la información enviada telefónicamente desde cada mesa coincida exactamente con el contenido del formulario E-14 físico, y cómo se detectan y corrigen errores de transmisión.
En esa misma línea, señaló que el formulario E-14 registra en su parte superior el total de votos depositados en la mesa y que el sistema genera alertas cuando la suma de votos por partido supera ese total. Sin embargo, interrogó si existe una validación automática cuando la sumatoria queda por debajo del total registrado y, de no ser así, cuál es la razón técnica para que ese control opere en un sentido y no en otro, tanto en el preconteo como en el escrutinio.
Publicación desagregada del preconteo
Finalmente, preguntó si la Registraduría tiene previsto publicar los datos completos del preconteo, boletín por boletín, detallando qué mesas ingresan en cada corte, de modo que se pueda verificar cómo evolucionan los resultados.
Esta comisión electoral es la penúltima antes de la sesión final prevista en Bogotá el próximo miércoles.
“Lo único que queremos es que lo que se ha dicho en público se transmita aquí”, afirmó, al señalar que las respuestas del registrador deberán darse de cara al país.