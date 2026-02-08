La sostenibilidad en proyectos VIS: así avanza la homologación de EDGE

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) socializó la homologación de la certificación Edge, que traza los lineamientos que orientarán el ahorro de agua y energía en las edificaciones del país.
Durante un encuentro que el gremio realizó con el Ministerio de Vivienda y la Corporación Financiera Internacional (IFC) hubo consenso en que el sector constructor colombiano avanza de manera decidida hacia modelos más sostenibles, anticipándose incluso a la obligatoriedad normativa.
“Este momento representa la consolidación de una transformación que ya está en marcha, y que, de hecho, también está representada –entre otros logros– en más de 24 millones de metros cuadrados certificados con EDGE, correspondientes a 248.000 viviendas sociales y 94 mil No VIS”, afirmó Katherine Bobadilla, directora de Productividad y Sostenibilidad de Camacol.
La directiva subrayó que el país cuenta hoy con capacidades técnicas y empresariales que permiten acelerar esta transición, y, por eso, el sector cuenta con capacidades que hace unos años no existían.
“La discusión ya no es si el sector será sostenible. La discusión es qué tan rápido escalaremos esa sostenibilidad. En nuestro país la construcción ya está operando bajo un nuevo estándar, y la regulación llegó para consolidarlo. Las industrias verdaderamente competitivas no esperan a que el cambio sea obligatorio lo anticipan”, enfatizó.
Entre otros aspectos, la norma introduce la obligatoriedad para proyectos de vivienda de interés social y prioritaria; la actualización de líneas base y metas de ahorro; los mecanismos para el reporte de información; y las herramientas de verificación durante las fases de diseño y construcción.
Además, contempla metas de ahorro que oscilan entre el 15 % y el 25 % en agua para edificaciones residenciales y hasta el 30 % en usos no residenciales, junto con reducciones en consumo energético. Luis Hair Dueñas, subdirector de Políticas de Desarrollo Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, destacó que la resolución responde a los compromisos climáticos del país y fortalece la ruta hacia edificaciones más eficientes.
EDGE y la articulación internacional
Cecilia Lozada, líder de EDGE para Colombia de la Corporación Financiera Internacional (IFC), destacó el papel de las certificaciones como herramientas para validar el desempeño ambiental de los proyectos y reconoció “el orgullo que representa para IFC que el país sea el número uno en el mundo con más metros cuadrados certificados con EDGE”.