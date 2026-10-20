La visión de XM sobre la decisión de Ecopetrol con los contratos de importación de gas

Colombia atraviesa por un fuerte panorama en materia energética. Al país le hace falta gas y por ello recurrió a la importación, que se daría a través de una nueva infraestructura en Cartagena (Puerto Bahía) y una segunda planta en el Pacífico (Regasificadora del Pacífico).
Ambas infraestructuras serían operadas por Ecopetrol para traer el gas que necesita Colombia. Sin embargo, la empresa declaró desiertos los contratos que existían, y que se firmaron en la administración del expresidente Gustavo Petro, porque el precio del gas contratado era tan alto que no era rentable para clientes locales.
Frente a la decisión de Ecopetrol, el gerente encargado de XM, Juan Carlos Morales, afirmó en Blu Radio que esto pone una “presión mayor” sobre el sistema.
“Tenemos una situación en la que la planta de regasificación de SPEC permite tener la confiabilidad para la atención de la demanda de electricidad en Colombia, es cierto que, de no tener fuentes de energía de gas adicionales, (…) podría llevar a una presión mayor, en el sentido de que tanto el consumo nacional como el de la generación térmica están compitiendo por un gas que es escaso”, dijo en la emisora.
Por otro lado, manifestó que de diciembre a marzo se espera que los aportes en lluvias compensen las bajas registradas en lapsos de altas temperaturas. Añadió que, si esta recuperación de aportes no se da, el panorama se volvería crítico para el sistema eléctrico colombiano.
“Es importante que todos usemos de forma racional la energía. Se pueden usar, de alguna forma, alumbrados públicos que tienen bajo consumo de energía usando luces LED y reduciendo el número de luminarias con el que estén operando”, respondió frente al ahorro de energía en temporada navideña y propuestas de no instalar alumbrado público navideño.
Morales manifestó en Blu Radio que lo que más consume en los hogares son los aires acondicionados, señalando que, en lo posible, se mantengan temperaturas por encima de 20 grados y que no estén activos cuando no hay nadie en casa. Añadió que, para pasar las presiones de El Niño, son necesarias todas las fuentes de energía eléctrica, entre ellas la hidráulica, la generación térmica y la garantía de gas en el país.
Debe mencionarse que, las altas temperaturas ocasionan disminución en los embalses, que son clave para el abastecimiento de las hidroeléctricas. Lo anterior hace que haya una mayor necesidad de que las plantas térmicas generen la energía que las hidroeléctricas no están en plena capacidad de producir.
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Pero las térmicas necesitan de gas, que es el energético que Colombia no está produciendo en su totalidad para abastecer su propio consumo, y por ello, tuvo que recurrir a importarlo.
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