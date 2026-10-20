La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) anunció la elección de Andrés Conesa, CEO de Aeroméxico, como presidente del comité ejecutivo para el periodo 2026-2027 durante el ALTA AGM & Airline Leaders Forum 2026, que se realiza en Ciudad de México y al que Valora Analitik asiste como medio invitado.
Andrés Conesa es economista y lleva más de 20 años en el cargo como CEO de la aerolínea.
«Asumo esta responsabilidad con el compromiso de seguir impulsando, una agenda que fortalezca la conectividad, la competitividad y el desarrollo sostenible de la aviación en América Latina y el Caribe” dijo Conesa.
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Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group y anterior presidente de junta, continuará en el comité ejecutivo de ALTA como vicepresidente, junto a Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines; Adrian Neuhauser, CEO de ABRA Group; Estuardo Ortiz, CEO de JetSmart, y los dos nuevos vicepresidentes que se suman al grupo: Fabián Lombardo, CEO de Aerolíneas Argentinas y Gary Stone, CEO de Sunrise Airways.